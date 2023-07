Castelfidardo pesca il bomber: Emmanuel Nanapere vestirà il biancoverde

Colpo da novanta per il Castelfidardo Calcio, che riesce ad inserire nel proprio organico un pezzo pregiato del mercato estivo del campionato d’Eccellenza, campionato a cui era già stato accostato nel corso della scorsa finestra invernale di trattative. Infatti la dirigenza biancoverde si è aggiudicata le prestazioni sportive di Emmanuel Nanapere, rivelazione dello scorso campionato di Promozione disputato con la maglia dell’Osimo Stazione.

Già convocato con la Nazionale Nigeriana Under 20 ed ingaggiato dai “ferrai” dopo le eccellenti performance offerte nella Seconda Divisione Ucraina (17 reti e 7 assist in 20 gare disputate prima dell’inizio della guerra), il classe 2001 ha sorpreso tutti ed ha messo in mostra le sue notevoli qualità, tali da renderlo un prospetto interessante anche per il prossimo campionato d’Eccellenza. Atletismo, fiuto del gol (13 quelli nello scorso torneo siglati con la casacca dell’Osimo Stazione) e prestanza fisica sono le tre caratteristiche che descrivono bene il nuovo attaccante biancoverde, che sarà sicuramente una freccia importante nell’organico di mister Marco Giuliodori.