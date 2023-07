Leonardo Elisei primo volto nuovo del Castelfidardo

E’ Leonardo Elisei il primo volto nuovo in casa Castelfidardo. La dirigenza biancoverde si è assicurata le prestazioni del giovanissimo e promettente portiere classe 2003. Dotato di una buona prestanza fisica, 189 cm di altezza nativo di Loreto, Elisei è cresciuto nelle giovanili della Recanatese prima di passare al Gubbio: poi per lui sono arrivate le esperienze in D con il Tiferno e in Eccellenza con l’Isernia, nell’ultima stagione. «Ho visto nella società competenza, serietà e professionalità – le parole del neo portiere biancoverde – e la scelta è dovuta anche alla mia voglia di dare continuità al lavoro svolto finora e cercherò di dare il meglio di me».

La società fidardense ha inoltre piazzato altri tasselli per la nuova stagione 2023-2024. Si tratta di tre riconferme in casa biancoverde, elementi preziosi per mister Marco Giuliodori. Il primo è Lorenzo “Lollo” Braconi, attaccante classe 2002, un punto di fermo di questa squadra a rappresentare anche il senso d’appartenenza ai colori biancoverdi per colui che è stato anche capitano nella passata stagione. Altri due rinnovi arrivano in difesa con Leonardo Fabiani, difensore classe 2002, e Konrad Coppi, terzino classe 2003. Leonardo, dopo le esperienze con la Juniores, si è imposto in prima squadra con prove di sostanza e qualità. Stesso destino per Coppi, entrambi cresciuti nel Camerano, che si è preso la maglia titolare dopo aver mostrato costanza in mezzo al campo. Tre giovani promettenti che hanno fatto molto bene nell’ultima annata sportiva dimostrandosi elementi affidabili e di valore.