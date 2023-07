Il Castelfidardo presenta lo staff tecnico della prima squadra e del settore giovanile

Novità in casa Castelfidardo in vista della prossima stagione. La dirigenza biancoverde rende noto lo staff tecnico per la prossima annata sportiva. Per quanto riguarda la prima squadra, dopo la riconferma meritatissima del mister Marco Giuliodori, arrivano anche “in blocco” quelle dello staff tecnico che vedrà ancora nei ranghi fidardensi il decano dei preparatori dei portieri Sergio Zitti, il preparatore atletico Marco Campanari e il fisioterapista Nazzareno Ricci. Una conferma meritata visto l’ottimo lavoro dello scorso campionato.

Le novità più significative arrivano nell’ambito del settore giovanile: la dirigenza biancoverde ha infatti deciso già da tempo di tornare ad investire nella formazione interna dei giovani e di schierare la prossima stagione una squadra nel campionato Juniores Regionale ed una squadra nel campionato Allievi iniziando a gettare le basi per un progetto di vivaio fidardense di qualità. Il ruolo di responsabile tecnico del settore giovanile è affidato a Marco Giuliodori, che già a Filottrano aveva rivestito tale ruolo ottenendo risultati importanti e che anche lo scorso anno ha saputo valorizzare i numerosi giovani presenti nella rosa della prima squadra.

Il Direttore Sportivo del Settore Giovanile sarà invece Maximiliano Ciucciomei, mentre per quanto riguarda la Juniores Regionale verrà guidata da Melissa Marchetti, primo caso di allenatrice in “rosa” per una squadra Juniores maschile regionale. La squadra Allievi avrà come timoniere Alessio Antonietti, tecnico con 15 anni di esperienza alle spalle e diversi campionati giovanili vinti. Entrambe le formazioni saranno seguite dal preparatore dei portieri Sergio Zitti, dal preparatore atletico Marco Campanari e dal fisioterapista Nazzareno Ricci. Lo staff del settore giovanile non a caso è fortemente legato al senso di appartenenza alla città della fisarmonica visto che sia Maximiliano Ciucciomei (ex giocatore biancoverde), sia Melissa Marchetti che Alessio Antonietti sono residenti a Castelfidardo.