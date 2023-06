Castelfidardo: conferma per Giuliodori, Andrea Varoli nuovo direttore generale

Novità in casa Castelfidardo. La società fidardense, attiva su diversi fronti in questo ultimo periodo ha lavorato molto sotto traccia, registrando in primis il rafforzamento della compagine societaria con l’ingresso di nuovi imprenditori locali che verranno ufficializzati nei prossimi giorni con un evento ad hoc. Sempre in tema di novità dirigenziali c’è da registrare il passaggio di Andrea Varoli a nuovo direttore generale biancoverde: una novità importante per il sodalizio fidardense, con il neo DG già operativo su diversi fronti.

Il primo tassello per la nuova stagione 2023/2024 è la riconferma di mister Marco Giuliodori e del suo staff tecnico, Sergio Zitti e Marco Campanari: una riconferma ampiamente meritata visto l’ottimo lavoro portato avanti dal trainer nativo di Filottrano nella passata stagione e che avrà un ruolo fondamentale nella costruzione del nuovo gruppo squadra. L’organico è in via definizione, con la dirigenza dei fisarmonicisti già operativa sul mercato, e nei prossimi giorni verranno ufficializzate le prime conferme per la nuova annata sportiva. Altra novità di rilievo è la definizione del progetto Settore Giovanile con la nascente sinergia tra il GSD Castelfidardo e il SA Castelfidardo: trattativa che si sta formalizzando e che sarà ufficializzata a breve. Insomma, un’annata sportiva 2023/24 che si preannuncia ricca di cambiamenti e di novità importanti su tutti i fronti.