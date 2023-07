Nacciarriti, fratelli in...biancoverde: ufficiale l’approdo al Castelfidardo

Prosegue il mercato del Castelfidardo. La dirigenza biancoverde si sta adoperando per allestire un organico all’altezza in vista della prossima stagione. Dopo aver completato il reparto portieri con l’ingaggio di Leonardo Elisei e Christian Schirripa, il club fidardense comunica due nuovi innesti, elementi di spicco che andranno a rinforzare la mediana, oltre che portare qualità in mezzo al campo. Si tratta di Enrico e Luca Nacciarriti: i due fratelli provengono da club diversi ma si portano alle spalle un bagaglio d’esperienza notevole. Enrico, classe 1997, ha frequentato sempre il campionato d’Eccellenza con la maglia della FC Vigor Senigallia e del Marina, risultando un giocatore con il vizio del gol.

Il fratello Luca, classe 2000, cresciuto nelle giovanili della FC Vigor Senigallia, dopo le esperienze giovanili con Fano ed Ancona è approdato al Marina poi alla Jesina, in D, nuovamente alla FC Vigor Senigallia mentre nell’ultima stagione ha indossato la casacca dell’Albignasego, in Eccellenza veneta. Due innesti di categoria a confermare la volontà da parte della dirigenza biancoverde di creare una rosa di livello per mister Giuliodori.