Il Castelfidardo completa il reparto portieri con Christian Schirripa

Il Castelfidardo sistema la retroguardia con l’arrivo di Christian Schirripa. L’estremo difensore, classe 2003, insieme a Leonardo Elisei forma un tandem di prospettiva per la porta biancoverde e va così a completare il reparto dei numeri uno a disposizione di mister Marco Giuliodori. Schirripa, nativo di Civitanova, nelle ultime stagioni ha militato nel Porto Sant’Elpidio, prima in D poi in Eccellenza, ritagliandosi uno spazio importante nel corso delle annate sportive e vestendo anche la casacca della formazione Juniores del club biancazzurro. Per lui non si tratta di una “prima volta” a Castelfidardo avendo disputato il campionato dei Giovanissimi nelle fila del SA Castelfidardo.

«Sono molto contento di essere qui e sono onorato di essere a Castelfidardo – dichiara il neo portiere della formazione biancoverde – e ho scelto questa piazza perché penso che possa venire qualcosa di bello in questa stagione e sarà una bella esperienza».