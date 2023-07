Castelfidardo, altra tornata di conferme ed arrivi. Resa nota anche la lista di amichevoli

La dirigenza biancoverde prosegue spedita verso l’allestimento del nuovo organico per la stagione 2023-2024, mettendo a segno alcune conferme e presentando alcune novità in rosa. In vista dell’avvio della preparazione, in programma lunedì 31 luglio, la società fidardense sta ultimando l’organico a disposizione di mister Marco Giuliodori. Tra le conferme da segnalare Gianmarco Fabbri e Kevin Kurti. Il primo, terzino classe 1997, è arrivato in corso d’opera in casa biancoverde nella passata stagione mettendosi subito in evidenza come uno tra i terzini più intraprendenti di tutta l’Eccellenza. Dopo la positiva annata sportiva per lui è stata scontata la conferma. Per Kevin Kurti, promettente attaccante classe 2004 che si è messo in mostra in passato nella Juniores biancoverde, c’è tanta voglia di riscatto dopo un infortunio che lo ha condizionato nella seconda parte di stagione scorsa.

Per quanto riguarda gli innesti, il primo è Filippo Rotondo. Solido centrale classe 2001, nonostante la giovane età vanta già un bagaglio d’esperienza importante. Cresciuto nelle fila della FC Vigor Senigallia, nelle ultime stagioni ha trovato stabilmente spazio sia in Eccellenza che in D con i rossoblù. Altro profilo interessante è l’attaccante Davide Andreucci: classe 1999, è reduce dall’ultima stagione giocata ai vertici con l’Aurora Treia in Promozione, dove ha chiuso con 12 reti all’attivo. Per lui esperienze con la Maceratese in passato e con la Filottranese, due stagioni or sono, dove da gennaio in poi mise a segno 8 reti e ritroverà proprio mister Giuliodori con cui aveva condiviso l’esperienza biancorossa. Infine a chiudere questa prima tornata di volti nuovi c’è il 2004 Filippo Pedini, difensore che nell’ultima stagione ha militato stabilmente in Eccellenza con il Marina, cresciuto calcisticamente nel Fano: un altro elemento fururibile che la dirigenza biancoverde non si è lasciata sfuggire.

I fidardensi si ritroveranno al “Gabbanelli” in questa prima fase della preparazione, quindi andranno al supplementare del “Mancini” per proseguire i lavori agli ordini di mister Marco Giuliodori e del suo staff. Si comincia lunedì 31 luglio, ore 15.30, con un programma nei primi sette giorni fatto di doppie sedute, per poi proseguire la settimana successiva di mattina al “Gabbanelli”. Reso noto anche il calendario delle amichevoli: il 5 Agosto in casa del Marina, il 19 Agosto con la Biagio Nazzaro e il 26 Agosto con i Portuali Ancona. Tutti questi test si giocheranno in trasferta per l’indisponibilità del “Mancini”, mentre il 12 Agosto è prevista un’amichevole in famiglia.