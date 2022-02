Biagio Nazzaro, Omiccioli fissa il target: «Meno belli, più pratici»

E’ una Biagio Nazzaro che riparte dal punto di Urbania e da una sosta definita come “una manna” dal nuovo tecnico Mirco Omiccioli. Due settimane nel corso delle quali il nuovo tecnico della formazione chiaravallese potrà non solo approfondire la conoscenza del gruppo, ma anche cominciare a dare la sua impronta al fine di perseguire l’obiettivo fissato in questa seconda parte di stagione, ovvero riportare la Biagio in acque più tranquille. L’incipit della nuova gestione è stato incoraggiante soprattutto per il morale, con un pareggio che chiude la serie di tre sconfitte maturata nelle sfide con Servigliano, Vigor Senigallia e Grottammare, a cui deve però fare seguito un cambio di passo per lasciarsi alle spalle la zona calda della graduatoria.

«Il punto preso non è che migliori più di tanto la nostra situazione – afferma il mister – ma è servito intanto a ridare fiducia dopo alcuni risultati negativi. Sono qui da pochissimo, ma in questi giorni ho comunque visto un gruppo motivato, non abbattuto dagli ultimi passi falsi e che in allenamento si è impegnato molto. Così come l’impatto che ho avuto con la società è stato molto buono: c’è grande voglia di svoltare e di uscire fuori da una situazione delicata, e per farlo le motivazioni tra giocatori e staff dirigenziale sono fondamentali».

Lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno, che vedrà la Biagio di scena sul campo dell’Atletico Ascoli. Formazione di qualità, attualmente ricompresa nel lotto delle prime cinque ed imbattuta da inizio dicembre. Ma iniziare a dare sostanza al progetto di...risalita, significherà considerare ogni incontro come opportunità per mettere fieno in cascina, a prescindere dal valore dell’avversario.

«In fondo è ciò che esprime questa Eccellenza – spiega Omiccioli – dove il livello è elevato in ogni incontro e non si può pensare di scegliere con chi portare a casa punti quando si ha fame di prenderli. E’ una delle cose che ho detto ai ragazzi quando ci siamo conosciuti: ora non è importante voltarci indietro e pensare agli obiettivi che si erano individuati ad inizio stagione. Adesso si lotta per salvarsi, la classifica dice questo, e quindi questo siamo chiamati a fare».

«Non bisogna essere belli, ma pratici: siamo nel girone di ritorno – continua l’allenatore della Biagio - e non c’è margine per rimandare ancora il momento di recuperare terreno. Non siamo i soli in questa situazione, se penso ad esempio all’Atletico Gallo che ha una rosa ottima ma è lì che staziona poco sopra la zona play-out.

Per cui, serve l’atteggiamento giusto, quello visto nell’approccio alla gara con l’Urbania: prendere coscienza che ora ogni partita, ogni pallone può essere funzionale a quello che dobbiamo raggiungere, anche se ci troviamo di fronte chi sgomita per un posto sul podio. Questa seconda parte di torneo è come se fosse un campionato nuovo: tocca a noi farlo diventare diverso, migliore nel gioco e nei risultati».