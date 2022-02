Biagio Nazzaro, fumata bianca: squadra affidata a Mirco Omiccioli

Fumata bianca in casa Biagio Nazzaro. Il sodalizio rossoblu ha annunciato il nome del nuovo tecnico che prenderà il posto di Giammarco Malavenda, sollevato dall’incarico dopo lo sconfitta interna di domenica scorsa contro il Grottammare. La scelta è ricaduta sul navigato Mirco Omiccioli che ha preso in mano le redini del gruppo rossoblu nella serata di ieri.

Il 54 enne tecnico fanese, la scorsa stagione alla guida del Porto Sant’Elpidio in Serie D fino a dicembre, ha guidato per un anno e mezzo l’Atletico Alma vincendo un playout proprio contro la Biagio, condannata il 12 maggio 2019 alla dolorosa retrocessione in Promozione. In corsa prese anche l’Urbania nel 2017 conquistando un’altra salvezza ai playout contro la Vis Macerata.

Oltre all’esperienza da vice nella Serie A iraniana al Saipa Teheran, tra le sue avventure più esaltanti va ricordata quella con il Fossombrone ai tempi di Bikkembergs, condotto alla storica promozione in Serie D, dove centrò il terzo posto alle spalle di Pisa e Carpi. Omiccioli vanta inoltre trascorsi alla guida di Urbino, Fano, Recanatese e Castelfidardo.

Al nuovo allenatore della Biagio Nazzaro il compito di risollevare la formazione chiaravallese, attualmente invischiata nella lotta play-out a quota 20 punti di classifica, al quartultimo posto e ad una lunghezza dalla zona tranquillità. L’esordio avverrà domenica prossima sul campo dell’Urbania, a cui faranno seguito il turno di riposo ed un’altra trasferta – ad Ascoli – in occasione della sfida contro l’Atletico. Il primo match casalingo della gestione Omiccioli è in programma tra circa un mese, quando il 13 marzo, al “Comunale”, si presenterà l’Atletico Gallo.