Biagio, ad Urbania con mister Omiccioli per invertire la rotta

Squadra in casa

Squadra in casa Urbania

Il “dopo Giammarco Malavenda” inizia ad Urbania. Archiviati gli esaltanti momenti vissuti con il precedente mister, il compito di invertire il trend in casa Biagio Nazzaro tocca al nuovo tecnico Mirco Omiccioli il quale, con lo stesso gruppo di giocatori a disposizione del predecessore, è chiamato a risollevare la squadra e raggiungere la salvezza (obiettivo che centrò anche tre anni or sono subentrando alla guida tecnica dell’Atletico Alma). L’Urbania è tradizionalmente un avversario ostico, che sa valorizzare al meglio i ragazzi del territorio. Il campionato dei biancorossi è in linea con le aspettative, anche se probabilmente ci si aspettava qualcosa di più a livello di rendimento interno e di reti realizzate (con 13 marcature la squadra di Sartini è il peggior attacco del girone, insieme con il Grottammare, ma parimenti la seconda miglior difesa, a pari merito con l’Atletico Ascoli e dietro la sola Forsempronese).

La Biagio, pur con tutti gli evidenti limiti dimostrati durante questo scorcio di stagione, deve ritrovare compattezza e fare risultato, soprattutto perché il successivo turno di riposo non gioverà certo alla classifica. L’ex Omiccioli potrà contare sull’intera rosa a disposizione. In settimana, infatti, tutti si sono allenati regolarmente e nessuno risulta indisponibile. Fischio d’inizio domani alle ore 15 al Comunale di Urbania. Direzione di gara affidata a Luca Pasqualini della sezione di Macerata, che sarà assistito da Alessandra Bara della medesima sezione e da Stefano Allievi, afferente invece a quella di S. Benedetto del Tronto.