Ancona-Torres, gli highlights dell'incontro ed il commento di Pasini

L’urlo è rimasto strozzato in gola, proprio davanti a quella Curva Nord sotto la quale si stava materializzando la rete che avrebbe dato forma al colpo gobbo. L’errore sotto porta di Energe, nei minuti finali del match contro la Torres, priva l’Ancona di due punti pesantissimi in chiave salvezza, che avrebbero permesso di affrontare le prossime tre sfide determinanti con una classifica migliore e forse anche con maggiore fiducia. Resta il pareggio che consente ai dorici di fare un passo in avanti in graduatoria, colto in rimonta dopo lo svantaggio maturato ad inizio ripresa, grazie alla sesta rete stagionale di Coli Saco, ormai divenuto una sorta di attaccante aggiunto nello scacchiere dorico.

«Potevamo anche vincerla – ammette nel dopo gara Nicola Pasini, nuovamente schierato titolare che ha messo la sua prolungata esperienza a disposizione del pacchetto arretrato biancorosso – e questo è un grande rammarico, ma dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno portiamoci a casa questo pareggio importante, i tre punti sarebbero stati una svolta, però questa partita dobbiamo vederla come un punto di partenza. Io cerco di dare il mio contributo, sono consapevole di non essere al 100% della condizione perché sono stato nove mesi senza giocare una partita però cercherò di dare tutto me stesso. Ho 32 anni e non avevo mai subito un infortunio, adesso mi sento al 70/80% della forma ma la condizione può solo che migliorare. Ho un po’ più di esperienza di altri, cerco di portare positività già dall’allenamento. I complimenti sono da fare all'intera squadra, perché tutti hanno fatto una grande prestazione».

Il difensore ex Vicenza parla anche della rete subita dalla squadra isolana e della reazione dell’Ancona dopo l’1-0 rossoblù. «Dametto era troppo libero: dobbiamo lavorare sulle palle inattive perché sono importanti sia in fase offensiva che in quella difensiva. Ultimamente quando siamo andati sotto spesso abbiamo subito un altro gol. Invece contro la Torres c’è stata una risposta importante e dobbiamo partire da questo. E’ giusto in queste situazioni guardare il lato positivo: abbiamo avuto una reazione contro una squadra che è seconda in classifica e sappiamo tutti che è forte. Giocano molto bene, sono in fiducia e davanti sono bravi, quindi nel primo tempo abbiamo dovuto un po’ gestire la situazione. Nel secondo, però, abbiamo fatto vedere che c’eravamo».