L'Ancona a caccia del primo en-plein stagionale nei derby: arriva la sorprendente Recanatese

Terzo ed ultimo derby del girone di andata per l’Ancona, il più insidioso tra le sfide “made in Marche” proposte dal Girone B. Al “Del Conero” c’è la mina vagante Recanatese: con 21 lunghezze in classifica, a pari merito col Pescara, e solo due sconfitte incassate nell’ultimo mese e mezzo, curiosamente contro la Vis Pesaro (che si è imposta sia nel primo turno di Coppa Italia ai supplementari che lo scorso 22 ottobre al “Tonino Benelli” nella nona di andata). Con la genialità di Sbaffo e la regolarità dell’ex Melchiorri a garantire efficacia offensiva – otto reti in due – la squadra di mister Pagliari ha infatti un passo da “big”, testimoniato dai diciassette punti messi in cassaforte nelle ultime otto uscite.

Per i dorici, ancora ai secco di vittorie nei derby stagionali, la possibilità di riscattare il passo falso di Sassari che ha rappresentato il primo k.o. della gestione Colavitto-bis, capace anche di regalare due vittorie nelle ultime due apparizioni al “Del Conero”. Perfettamente speculari i precedenti risalenti allo scorso anno: nel dicembre 2022 i biancorossi calarono il poker nel match casalingo (reti di Lombardi, De Santis, Di Massimo e D’Eramo), e vennero sconfitti col medesimo 4-0 nella gara di ritorno, in occasione della prima trasferta di Marco Donadel sulla panchina dell’Ancona in quella che fu anche l’ultima gara di regular season prima dell’inizio dei play-off.

Le probabili formazioni

Un possibile ballottaggio per reparto nell’undici anti-Recanatese. Paolucci ritroverà il suo posto nella zona nevralgica del campo, con Gatto confermato come play ed uno tra Nador e Coli Saco a completare il terzetto di centrocampo. Il tridente prevederà ancora Spagnoli in mezzo con Cioffi ed Energe come esterni offensivi, sebbene sia contemplabile anche la soluzione Peli. In difesa, a protezione di Perucchini, al centro ancora Cella e Pellizzari (che ha smaltito i fastidi accusati ad inizio settimana) mentre come terzini Martina si accomoderà a sinistra ed uno tra Clemente e Barnabà sul versante opposto.

La Recanatese verrà di segnata con il 4-4-2 visto recentemente, con Sbaffo-Melchiorri a comporre il tandem d’attacco con licenza di graffiare e segnare. Meli si sistemerà tra i pali, schermato da una retroguardia con Longobardi e Veltri favoriti come esterni bassi, e Ricci-Peretti come coppia centrale con Ferrante come alternativa. A centrocampo probabile l’utilizzo come laterali di Senigagliesi ed uno tra Carpani – in vantaggio – e Lipari: in caso di partenza dal 1’ del secondo, il primo potrebbe ricoprire una posizione più accentrata insidiando la titolarità di Prisco e Morrone.

Ancona-Recanatese, dove vedere la partita in tv e streaming

Il match Ancona-Recanatese, in programma sabato 18 novembre allo Stadio “Del Conero” di Ancona a partire dalle 18.30, sarà trasmesso in diretta da Sky. La gara sarà visibile sul canale Sky Sport (numero 252 del satellite) ed inoltre in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app, ed in streaming su NOW Tv. Direzione di gara affidata a Mario Perri di Roma 1, assistito da Alessandro Antonio Boggiani di Monza e Daniel Caldirola di Milano. Quarto ufficiale: Stefania Menicucci di Lanciano.