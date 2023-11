Ancona, prosegue il...progetto giovani: messo sotto contratto Denis Useini

L’Ancona continua a sposare la “linea verde”, poggiando le sue basi sulla valorizzazione dei giocatori futuribili e sui prodotti del vivaio. Dopo il contratto di apprendistato scolastico stipulato con Gabriel Testagrossa, entrato nella rosa biancorossa in qualità di terzo portiere alle spalle di Perucchini e Vitali (reduce dall’esperienza nel campionato di Eccellenza laziale disputato con la casacca della Pro Calcio Tor Sapienza), arriva l’accordo il centrocampista classe 2006 Denis Useini.

«Stiamo continuando il nostro percorso di formazione e crescita per i nostri giovani – ha detto l’Amministratore delegato, Roberta Nocelli – ed abbiamo formalizzato un contratto di apprendistato professionalizzante, a Denis Useini, cresciuto nel nostro settore giovanile. Ringrazio la sua famiglia per la fiducia, i responsabili del nostro settore giovanile e il direttore sportivo Francesco Micciola. Stiamo concretizzando quanto promesso nelle stagioni passate. Il nostro progetto, con al centro gli atleti del territorio in primis, sta prendendo forma e sostanza. Non saranno casi sporadici, piuttosto è l’inizio di una fattiva messa in pratica delle nostre intenzioni».

«La tanto sbandierata sostenibilità a parole – ha proseguito l’ad – va poi corredata dai fatti. I nostri investimenti sono mirati, pensati e voluti. In tre stagioni abbiamo creato una rete importante, che ci permette di monitorare i calciatori sin da i primi calci. Continueremo su questa strada con serietà e rispetto delle esigenze scolastiche e degli impegni importanti che stiamo portando avanti. Questa è l’Ancona che in modo visionario avevamo pensato tre anni fa, quando siamo arrivati per la prima volta qui».