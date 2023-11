Torres-Ancona, il commento di Colavitto e Gatto e gli highlights della gara

L’Ancona rimandata all’esame Sassari. Non una bocciatura senza appello, in considerazione di un primo tempo in cui i biancorossi sono riusciti a tenere botta al cospetto di una Torres che, al di là dell’oggettiva qualità, ha mostrato una gran voglia di cancellare il ricordo delle ultime due battute d’arresto. Quello in Sardegna resta comunque un banco di prova non superato: nella ripresa i dorici hanno finito con l’arretrare il proprio baricentro rinunciando, in pratica, alla chance di poter costruire per provare quantomeno a spaventare i padroni di casa. E la supremazia rossoblù nei secondi 45 minuti ha finito col produrre la rete che ha deciso il match, la quale ha peraltro preso forma grazie ad una sbavatura difensiva – una delle poche, ad onor del vero, viste al “Vanni Sanna” – che ha permesso a Ruocco di colpire indisturbato nel cuore dell’area anconetana.

«Siamo entrati bene in campo – dice il tecnico biancorosso – poi nella gestione della palla abbiamo avuto qualche difficoltà. Devo comunque fare i complimenti alla Torres che mi ha fatto un’ottima impressione. Abbiamo disputato una gara valida soprattutto nel primo tempo, dobbiamo lavorare su tanti aspetti, in settimana cercheremo di capire che cosa non è andato, ma l’atteggiamento dei ragazzi nello spogliatoio mi è piaciuto a fine partita, sono cose che devo sottolineare. Soffrire ci sta, è capitato qui a Sassari e lo analizzeremo con calma. Sarebbe stato meglio farlo con un risultato utile, ma questo è il responso del campo. Dobbiamo metterci a lavorare in maniera molto seria, come peraltro stiamo facendo, questo ci aspetta nella settimana che ci porterà al confronto con la Recanatese. Devo rivedere bene la partita, ci sono state cinque o sei situazioni, nel primo tempo, in cui nelle transizioni dovevamo fare di più e se ci fossimo riusciti adesso staremmo a parlare di un’altra partita. La Torres ha giovato delle scelte errate che abbiamo fatto – conclude Colavitto – e poi ci sta che subisci qualcosa in casa della prima in classifica».

«E’ stata una partita difficile – commenta il capitano dei biancorossi, Emanuele Gatto – e su un campo complicato contro una squadra forte. Lo sapevamo, non sono primi in classifica a caso. Peccato che sia arrivata questa sconfitta, perché nel primo tempo abbiamo avuto due o tre potenziali occasioni da gol molto importanti. Nel secondo tempo ci siamo abbassati un po’ troppo lasciando troppa iniziativa agli avversari e purtroppo siamo stati puniti. E’ una sconfitta che fa male, perché volevamo dare continuità di risultati dopo la bella vittoria contro il Perugia, però adesso abbiamo un match veramente importante sabato per riscattarci. Il rammarico è tanto, giocavamo nel campo della prima della classe quindi ci può stare che ci siano dei momenti in cui vieni messo sotto, ma sicuramente avremmo potuto fare meglio qualcosa, soprattutto nella ripresa. In settimana analizzeremo questa prestazione e capiremo che cosa abbiamo fatto di sbagliato».