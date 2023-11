Ancona Women Respect tra poker e pokerissimi: volano l'Under 15 ed l'Under 17

Una doppia, confortante affermazione quella arrivata nel week-end di gare per le squadre giovanili dell’Ancona Women Respect. Due successi netti, maturati al termine di confronti che hanno visto le squadre biancorosse tenere sempre in mano il pallino del gioco, e concludere il match con un risultato rotondo.

Nel campionato nazionale Under 15, le ragazze di mister Fioravanti hanno ottenuto la loro prima vittoria stagionale al “Dorico”, piegando 5-2 il Ducato Spoleto. Dopo aver sbloccato il punteggio grazie alla rete di Angelini, le biancorosse hanno avuto a disposizione subito altre tre nitide palle gol per raddoppiare, fermate però dagli interventi provvidenziali dell’estremo difensore umbro. Le ospiti hanno riequilibrato il confronto al 20’, sugli sviluppi di un disimpegno errato dell’Ancona. Nella seconda frazione le padrone di casa spingono, e con una punizione di Lisica trovano il meritato vantaggio. Nel terzo ed ultimo segmento di gara Spoleto acciuffa il 2-2 al termine di un’azione viziata da un netto fuorigioco non rilevato. Ma nei minuti finali di una partita che sembra orientata a concludersi in parità, Lisica si scatena con un doppietta, a cui si somma l’eurogol di Dolcini che fissa il punteggio sul 5-2 finale.

Festeggia anche la formazione Under 17, che nel match valevole per la quarta giornata del campionato nazionale cala il poker contro il Gualdo ottenendo la prima affermazione del torneo. Sugli scudi Lisica, che sblocca il punteggio al 51’ ripetendosi poco prima del triplice fischio: nel mezzo, l’uno-due griffato da Irhoudane e Nefzi che mette in ghiaccio il risultato, ed il rigore neutralizzato da Abram che permette di mantenere inviolata la porta. «Felice per questo successo e soddisfatto della prova delle ragazze – ha commentato il tecnico Alessio Abram – ed ora dobbiamo continuare a lavorare cosi».