Chi è Vasilios Vogiatzis, centrocampista greco che vestirà la maglia dell'Ancona

Ad una manciata di ore dalla conclusione della finestra invernale di mercato, prende forma il rinforzo per il centrocampo dell’Ancona. Arriverà a stretto giro di posta l’ufficializzazione del mediano greco Vasilios Vogiatzis, che ha cominciato la stagione 2023/24 con la maglia del Giugliano, formazione militante nel Girone C di LegaPro ed attualmente collocata in undicesima posizione.

Vogiatzis, che ha compiuto ad inizio mese ventotto anni, è alla sua prima esperienza italiana, avendo firmato in estate per il club campano con il quale ha complessivamente collezionato 23 presenze (per poco meno di 1400 minuti in campo) quattordici delle quali dal primo minuto, tra cui anche quella nell’esordio in Coppa Italia, che ha visto i gialloblù espugnare il campo del Benevento ai calci di rigore (nella sequenza delle esecuzioni dagli undici metri, ha realizzato il primo penalty).

Utilizzato come centrocampista centrale, ruolo nel quale si sa disimpegnare sia in impostazione che in fase di interdizione, la carriera di Vogiatzis in patria è legata a doppio filo con Creta, l’isola che gli ha dato i natali. Cresciuto calcisticamente parlando nell’Ergotel?s, club della capitale con cui ha disputato la serie C greca, è poi passato allo Ierapetras con cui ha disputato una stagione in Super League 2 (l’equivalente della nostra Serie B), categoria affrontata anche con il Chania (società di Creta) ed al Kallithea, prima del passaggio ai biancoverdi del Rodi. Il mediano greco arriverà con la formula del prestito fino alla fine della stagione, e sarà subito a disposizione del tecnico Colavitto.