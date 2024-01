Ancona-Cesena, gli highlights della gara ed il commento di mister Colavitto e del ds Micciola

Nella fitta nebbia del “Del Conero” vince il Cesena, che rafforza ulteriormente la sua candidatura per salire nel torneo cadetto aumentando il vantaggio in classifica. Ne fa le spese un Ancona convincente a metà, in grado di reggere l’urto della capolista fino all’intervallo, per poi cedere nel secondi 45 minuti inaugurati dal vantaggio dei romagnoli alla prima vera occasione creata. «Una partita stappata dal Cesena con un episodio – dice il tecnico dei biancorossi, Gianluca Colavitto – ed in occasione dell’1-0 Pellizzari mi ha detto che una subito un fallo, ma io sinceramente non l’ho visto e non sono in grado di giudicarlo, ma ci sono episodi sui quali non si può incidere. Nel complesso abbiamo fatto una partita importante, soprattutto nel primo tempo, mentre nella ripresa non abbiamo creato presupposti per fare bene, ma anche il Cesena non è che abbia fatto chissà cosa».

L’allenatore dell’Ancona si sofferma anche sull’espulsione di Prezioso e suiprossimi delicati impegni previsti dal calendario. «Non ho parlato con Mario (Prezioso ndr), non so che cosa abbia detto all’arbitro – commenta – ma stava facendo una partita di quantità e qualità. Glielo chiederò, ma prima lo faccio sbollire. Dobbiamo rimboccarci le maniche, il girone di ritorno è tosto. Mi auguro che a partire dalla prossima trasferta tocchi a noi fare punti. Il modulo? I ragazzi possono fare qualsiasi schema di gioco: io ho una mia idea, la disposizione in campo viene dopo, tutto questo deve essere tramutato in punti».

«C’è rammarico per questa sconfitta – dichiara il direttore sportivo biancorosso, Francesco Micciola – perché oggi la squadra non mi è dispiaciuta, ma ha inciso l’episodio che è arrivato contro una squadra tosta. Per il mercato valuteremo se si creano le dinamiche giuste per acquistare un giocatore in attacco. Se ci sarà l’occasione giusta prenderemo il centrocampista, numericamente siamo a posto così. Rolfini? Vediamo il Vicenza, speriamo possa sbloccarsi la trattativa nelle prossime ore. La classifica? L’ho guardata, mi preoccupa un po’ ma resto comunque fiducioso».