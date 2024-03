Un derby che assume le sembianze di un “si salvi chi può”. In campo l’Ancona per cercare di risalire dalla zona play-out in cui è scesa, e la Fermana ancorata sul fondo della graduatoria che proverà a sfruttare la chance della sfida del “Del Conero” come invece non è accaduto nello scontro diretto con l’Olbia penultima. Colavitto conferma il 3-5-2 riproponendo Marenco nel pacchetto arretrato per Pasini, sostituendo l’infortunato Paolucci con Basso e lanciando dal primo minuto Moretti, preferito a Giampaolo ed Energe. Formazione confermata per la Fermana, con Heinz a destra per Eleuteri costretto ai box e Borghetto tra i pali al posto di Furlanetto.

Le formazioni ufficiali:

ANCONA: Perucchini, Cella, Mondonico, Marenco, Clemente, Basso, Saco, Prezioso, Martina, Moretti, Spagnoli. All. Colavitto

A disposizione: Vitali, Pierandrei, Gatto, Energe, D’Eramo, Agyemang, Pasini, Giampaolo, Radicchio, Vogiatzis, Barnabà.

FERMANA: Borghetto, Heinz, Fort, Santi, Carosso, Malaccari, Scorza, Misuraca, Petrungaro, Giovinco, Sorrentino. All. Protti

A disposizione: Furlanetto, Mancini, Pistolesi, Bonfigli, Condello, Marcandella, Giandonato, Gianelli, De Santis, Granatelli, Niang, Locanto, Petrelli