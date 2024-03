Ancona, come un’ultima spiaggia: compleanno con derby, contro la Fermana biglietti a un euro

Di momenti complessi, nella storia del club, i tifosi ne ricordano parecchi. In relazione alle aspettative ed a quanto da esse si stia discostando il rendimento di quest’Ancona, quello attualmente attraversato è annoverabile tra quello piuttosto scuri. Tanto che, il giorno del compleanno societario numero 119, i biancorossi lo festeggeranno in una sorta di duello all’ultimo sangue con la Fermana. Esagerazione? Non proprio, perché non fare bottino pieno contro il fanalino di coda del Girone B equivarrebbe ad una sorta di dichiarazione di resa ad un gramo destino, che riserverebbe ai dorici con ogni probabilità il passaggio obbligato ai play-out.

Insomma, serve vincere, anche se nel vocabolario dell’Ancona questa parola in tre mesi e mezzo ha trovato spazio appena due volte (a Pineto ed in casa con l’Olbia). E serve anche evitare di incassare reti, che nell’ultimo periodo sta diventando un elemento penalizzante, perché prendere quindici gol in sei partite complica parecchio mettere punti in cassaforte, come d’altronde testimoniano le quattro sconfitte ed i due pareggi. Per compiere la missione-derby e fare quadrato attorno alla squadra di mister Colavitto, la società ha deciso di sposare la linea dei prezzi popolari. Sarà infatti possibile accedere nei settori Curva Nord, Gradinata “Maurizio Neri”, Tribuna al costo di 1 euro (più diritti di prevendita). Chi avesse già acquistato il tagliando prima di questa iniziativa, mantenendo il biglietto usufruirà dello stesso trattamento nella prossima gara casalinga.

Osservando dalla parte opposta della barricata, la gara contro i dorici costituisce un bivio essenziale anche per i “canarini”, essendo l’ultimo scontro diretto (che anticipa quello di domenica 17 al “Recchioni” contro il Sestri Levante) da qui alla fine del campionato. I gialloblù stazionano sull’ultimo gradino della classifica da fine ottobre, non sono andati oltre il 2-2 sabato in casa contro l’Olbia penultimo - terzo pareggio consecutivo - ed lontano dal pubblico di casa hanno raggranellato appena 9 punti in quindici trasferte, otto delle quali perse ed una sola vinta (a Recanati nel derby dello scorso 26 gennaio). E l’acqua salita fino alla gola potrebbe rivelarsi per la squadra di mister Protti – contestato dai tifosi che lo hanno apertamente invitato a farsi da parte – un ottimo motivo per arrivare al “Del Conero” dando il massimo e gettando tutto, non solo il cuore, oltre l’ostacolo.

Le probabili formazioni

Rientra Saco ed esce Cioffi (fermato per squalifica) nell’elenco dei convocati biancorossi, dove non sono ancora presenti Pellizzari e Paolucci per infortunio. Se il tecnico Colavitto insisterà ancora con la difesa a tre, probabile rivedere davanti a Perucchini il terzetto composto da Mondonico, Cella e uno tra Pasini e Marenco. Nel centrocampo dove Prezioso e Saco sono sicuri di un posto, duellano per una maglia Gatto, Basso e Vogiatzis, mentre sui binari laterali si va verso la conferma di Clemente a destra – in ballottaggio con Barnabà - ed il rientrante Martina a sinistra (che spingerà Agyemang in panchina). In avanti ancora Spagnoli-Giampaolo, con il secondo insidiato da Energe.

Mister Protti deve fare i conti con alcune assenze pesanti (in primis, quella di una colonna difensiva come Spedalieri e di capitan Giandonato in mezzo al campo), e dovrebbe pertanto riproporre l’undici visto nelle ultime uscite, con Furlanetto tra i pali, in difesa Heinz a destra (Eleuteri dovrebbe alzare bandiera bianca per un problema muscolare) e Carosso a sinistra avanti nel ballottaggio con Pistolesi, più Santi e Fort in mezzo. Nel pacchetto di mischia troveranno posto Misuraca e Sforza, con Petrungaro e Malaccari sugli esterni, davanti il tandem Sorrentino-Giovinco.

Ancona-Fermana, dove vedere la partita in tv e streaming

Il match Ancona-Fermana, in programma martedì 5 marzo allo stadio “Del Conero” a partire dalle 20.45, e valevole per la trentesima giornata di LegaPro, sarà trasmesso in diretta da Sky. La gara sarà visibile sul canale Sky Sport (numero 256 del satellite) ed inoltre in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app, ed in streaming su NOW Tv. Direzione di gara affidata ad Andrea Zoppi di Firenze, che si avvarrà della collaborazione degli assistenti Michele Fracchiolla di Bari e Manuel Cavalli di Bergamo. Quarto ufficiale: Gabriele Cortale di Locri.