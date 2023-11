Alessandroni alla CR7: il rilancio di Gianluca di Marzio e l’ipotesi “Puskás Award”

Per gli anglosassoni è il “bycicle kick”, nel calcio sudamericano è comunemente la bicicleta, ma anche la Chilena o la Chalaca a seconda delle nazioni che ne rivendicano orgogliosamente la paternità. A quasi 100 anni dalla sua prima apparizione nel vecchio continente (dove fu esportata dal campione cileno David Arellano, durante un match della tournée europea nel 1927 effettuata del “suo” Colo Colo), resta ancora un gesto tecnico ed atletico di primissimo ordine, a prescindere dal prestigio della categoria. Nelle Marche, quella messa a segno da Lorenzo Alessandroni è da molti considerato uno dei gol più belli messi a segno nei campionati dilettantistici regionali. A renderla speciale è anche il contesto: in un derby, all’ultimo giro di lancette del match e decisiva ai fini dell’assegnazione della posta in palio, avendo fruttato il pari all’Osimana indietro di una rete contro il Castelfidardo (nelle cui fila, peraltro, Alessandroni ha anche militato).

Una “perla” che non è passata inosservata, in un mondo del calcio – e non solo – che ha come cassa di risonanza non più solamente le televisioni, ma anche i social. Tanto che, dopo la passerella su “Striscia la Notizia” nella rubrica calcistica del lunedì curata da Cristiano Militello (affiancata a quella di Alessandro Sbaffo in Recanatese-Olbia di Lega Pro), il noto giornalista sportivo Gianluca Di Marzio, ha pensato bene di postare sul suo profilo social la prodezza del giocatore giallorosso. Una cassa di risonanza notevole, che ha posto ulteriormente al centro dell’attenzione la rete di Alessandroni.

Al punto che, qualcuno ha anche proposto di inserire il gol in nomination per poter essere votato nel Puskás Award, premio istituito dalla Fifa nel 1995. Tra i criteri per poter essere preso in esame serve infatti l’oggettiva bellezza del gol e la totale assenza di distinzione per ciò che concerne campionato, genere o nazionalità. E dall’edizione del 2019 le reti più belle che passano la selezione vengono votate online, per poi essere esaminati da una giuria di ex calciatori e calciatrici che decreteranno la classifica finale. Ma se anche il “diamante” di Alessandroni non fosse meritevole di essere contemplato nell’élite delle marcature stagionali mondiali, è già custodito, a brillare, nel cofanetto dei preziosi del calcio regionale.