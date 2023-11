La prodezza di Alessandroni, la rovesciata è da impazzire! GUARDA IL VIDEO

Nelle Marche, quella messa a segno da Lorenzo Alessandroni è da molti considerato uno dei gol più belli messi a segno nei campionati dilettantistici regionali. A renderla speciale è anche il contesto: in un derby, all’ultimo giro di lancette del match e decisiva ai fini dell’assegnazione della posta in palio, avendo fruttato il pari all’Osimana indietro di una rete contro il Castelfidardo (nelle cui fila, peraltro, Alessandroni ha anche militato). Una “perla” che non è passata inosservata, in un mondo del calcio – e non solo – che ha come cassa di risonanza non più solamente le televisioni, ma anche i social. Tanto che, dopo la passerella su “Striscia la Notizia” nella rubrica calcistica del lunedì curata da Cristiano Militello (affiancata a quella di Alessandro Sbaffo in Recanatese-Olbia di Lega Pro), il noto giornalista sportivo Gianluca Di Marzio, ha pensato bene di postare sul suo profilo social la prodezza del giocatore giallorosso. Una cassa di risonanza notevole, che ha posto ulteriormente al centro dell’attenzione la rete di Alessandroni. GUARDA IL VIDEO