Omicidio di via Maggini, parla l'amica di famiglia: «Mattia sembrava uno zombie»

«Michele era come un figlio per me. Un ragazzo splendido, splendido ragazzo con il cuore d'oro e tanta voglia di vivere. Amava la musica e con mio figlio ne ascoltavano sempre tanta. Non mi capacito che non ci sia più». Così un'amica di famiglia descrive Michele Martedì, il giovane anconetano di 26 anni ucciso a coltellate di fronte casa sua, in via Maggini.

«E' stato mio figlio a darmi la notizia. Sono rimasta sconvolta. - prosegue la donna - Mercoledì scorso Michele ha dormito da me e venerdì mi ha accompagnato in macchina al pronto soccorso a prendere mia figlia. Il gruppetto di amici di Michele veniva spesso a casa: ballavano, ascoltvanano musica e si divertivano. Erano tutti grandi amici». Ma non è tutto. Perché la signora conosceva anche il presunto assassino di Michele, Mattia Rossetti. «Anche lui frequentava casa mia ogni tanto. Faceva parte del gruppo. Poi da qualche settimana a questa parte è cambiato. Sembrava uno zombie. Non so se prendesse qualche medicina ma era cambiato. Non era più lo stesso Mattia di sempre. I suoi occhi erano cambiati. Ancora non ci credo che possa aver fatto una cosa simile».