Raid in zona stazione, a segno quattro colpi in poche ore: indagati due giovani messi ai domiciliari

ANCONA – Avrebbero messo a segno quattro colpi, nella zona della stazione ferroviaria di Ancona, tutti in rapida successione nel corso della notte. Un vero e proprio raid quello per cui sono stati indagati due giovani pregiudicati foggiani - un 27enne ed un 29enne – per i quali si configura il reato di furto pluriaggravato e raggiunti dalla misura cautelare degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico.

I fatti risalgono alla notte del 16 marzo scorso quando i due indagati si sarebbero introdotti dapprima all’interno di un ristorante e, successivamente, dopo aver sfondato la porta a vetri di ingresso e neutralizzato il sistema di videosorveglianza, avrebbero prelevato dal registratore di cassa 500 euro. Quindi sarebbero entrati all’interno di un bar poco distante e, dopo aver sfondato una finestra laterale, si sarebbero impossessati di altri 350 euro. Non ancora soddisfatti, avrebbero proseguito nel loro “tour” razziando – dopo aver forzato la porta di ingresso – anche il registratore di cassa di un macelleria distante un centinaio di metri, per un bottino di circa 650 euro. Quindi, la scorribanda si è conclusa in un vicino supermercato, all’interno del quale la coppia avrebbe fatto irruzione impossessandosi di un barattolo nascosto sotto il bancone, contenente 4250 euro.

Le indagini condotte dalla Squadra Mobile con la collaborazione della polizia Ferroviaria di Ancona hanno permesso di identificare gli autori grazie alle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza, installati sia nei locali di alcuni degli esercizi, che sulle vie pubbliche ed all’interno della stazione ferroviaria, con l’ausilio della polizia scientifica che è stata in grado di isolare un’impronta digitale appartenente ad uno degli indagati, successivamente rintracciati uno in un appartamento a Bologna, l’altro nell’abitazione di residenza del foggiano. Dopo la richiesta della Procura della Repubblica, il giudice ha così disposto l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.