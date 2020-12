Omicidio dell'Immacolata, ragazzo accoltellato ed ucciso in strada

ANCONA - Omicidio nella tarda mattinata di oggi, in via Maggini 204, ad un centinaio di metri dalla clinica privata di Villa Igea, nel quartiere Pinocchio. Un ragazzo di 26 anni è stato accoltellato ed ucciso. Per lui non c'è stato niente da fare: troppo gravi le ferite provocate dai fendenti. Sul posto polizia, carabinieri e 118.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO