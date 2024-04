«Sono stata violentata da mio cognato». Gli abusi anche nell’ascensore del tribunale

ANCONA - Il marito era finito in carcere e il cognato, con la scusa di aiutarla economicamente, si sarebbe presentato a casa sua dove l’avrebbe violentata. Le attenzioni spinte però erano iniziate già mesi prima con battute a sfondo sessuale, fatte quando i due rimanevano soli. Dopo la denuncia, fatta solo qualche mese dopo, l’uomo, 55 anni, di origine rom è finito a processo per violenza sessuale continuata e minacce davanti al collegio penale presieduto dal giudice Carlo Cimini. È difeso dagli avvocati Luca Pellegrini e Matteo Bettin. Attualmente si trova in carcere per altri reati. La violenza sessuale è stata denunciata a febbraio del 2023, dopo che tra le due famiglie c’era stato anche un sorta di incontro chiarificatore finito però in uno scontro tra sorelle. La vittima, parte civile con l’avvocato Germana Riso, si era confidata con i parenti perché il cognato non la lasciava stare e quando lo aveva avvisato di raccontare tutto lui l’avrebbe intimidita così: «Provaci e dopo vediamo». L’episodio dell’abuso risale al 13 novembre del 2022. Il marito della vittima era finito in prigione e la donna era rimasta sola con tre figli. Una mattina che la prole era a scuola sarebbe arrivato il cognato che con la scusa di un prestito ha fatto visita alla donna. Una volta in casa l’avrebbe trascinata in camera da letto e lì violentata. Nei mesi prima c’erano stati già diversi approcci. Una volta il cognato si sarebbe presentato nell’hotel dove la vittima lavorava e nel garage della struttura avrebbe tentato di baciarla con la forza.

Anche nell’ascensore del tribunale l’uomo avrebbe provato a strapparle un bacio, spingendola contro una parete. E l’avrebbe anche ricattata presentandosi con un giovane che poteva trovare lavoro al marito ma lui avrebbe messo una parola buona solo se lei si fosse concessa sessualmente. Dopo la denuncia il gip aveva emesso un divieto di avvicinamento all’imputato nei confronti della cognata da cui dove è stare lontano 200 metri. Ieri sono stati sentiti i testimoni della difesa, la moglie del rom (sorella della vittima), una nipote e un vicino di casa. Hanno riferito che i rapporti in famiglia sono stati sempre tranquilli e la cognata non aveva mai dato impressione di subire nulla. «Mia sorella lasciava i figli a casa nostra - ha testimoniato la moglie dell'imputato - per andare al lavoro. S'intratteneva con noi, cenava con noi, era serena e con mio marito scherzava tranquillamente. Avance sessuali? Mai state, non mi ha mai detto nulla». Anche la nipote ha parlato di rapporti familiari buoni «mia zia era in pace con se stessa». Prossima udienza il 12 giugno.