Choc in centro, violenta rissa tra giovani davanti al bar. Si picchiano con catene e tirando i tavoli: in 7 nei guai

ANCONA - Sette individui di origine africana e sudamericana sono stati denunciati a piede libero dai militari del NORM - Sezione Radiomobile - della Compagnia Carabinieri di Ancona, in seguito a una violenta lite avvenuta nel pieno centro del Capoluogo Dorico, nei pressi di un noto locale. Gli eventi, verificatisi il 5 aprile in corso Mazzini, hanno visto i giovani protagonisti di una lite furiosa, sfociata poi in una resistenza nei confronti delle forze dell'ordine chiamate a sedare la situazione.

Il fatto

L'attività investigativa dei Carabinieri di Ancona ha portato alla luce dettagli di una violenta rissa nel cuore della città. Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Ancona, la lite è iniziata nel pieno centro di corso Mazzini, con quattro giovani coinvolti nel caos che si è generato all'interno di un bar locale. La situazione è rapidamente degenerata quando i giovani hanno iniziato a utilizzare oggetti di vario genere come armi improvvisate, tra cui tavolini, sedie e persino una catena, per colpire i rivali presenti sul posto. L'intervento delle forze dell'ordine è stato tempestivo, ma non privo di resistenza da parte dei partecipanti alla rissa, complicando ulteriormente la situazione. Grazie all'ausilio di videoriprese e alle testimonianze dei presenti sul luogo, i militari sono riusciti a identificare e denunciare i responsabili per reati quali rissa, porto di oggetti atti ad offendere e resistenza a pubblico ufficiale.

