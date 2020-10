Coronavirus, i contagi non si fermano: si va verso la "chiusura" del Comune

Il sindaco Valeria Mancinelli verso la firma di un’ordinanza per "chiudere" Palazzo del Popolo, cioè chisura al pubblico con massimo smat working, salvo quei servizi per cui è impossibile fare tutto da remoto. E’ quanto trapela dal Comune dorico che, dopo la prima allerta lanciata dal direttore comunale Maurizio Bevilacqua, sta continuando a registrare dipendenti e politici contagiati dal Covid 19. Una situazione che intanto oggi ha portato ad un potenziamento dello smart working, come si legge in una nota stampa:

"In considerazione dell'aumento del numero di contagi e dei dipendenti in quarantena, si ritiene opportuno evitare per quanto possibile la presenza dei dipendenti a Palazzo del Popolo. L'utilizzo dello smart working verrà dunque incrementato in tutti i settori e, per quanto riguarda il Comune, per la prossima settimana tutti i dipendenti, ad esclusione di quelli che svolgono funzioni che richiedono la presenza fisica in ufficio. Tale provvedimento vuole tutelare i dipendenti e la cittadinanza che usufruisce dei servizi recandosi a Palazzo del Popolo. Resteranno attivi i servizi essenziali onde evitare, per quanto possibile, disagi per la cittadinanza.”

Di quali servizi si tratta? Ad esempio il servizio per le denunce di morte, carta di identità o alcuni servizi dell’anagrafe. Intanto il sindaco dorico ragiona su una blindatura degli uffici, che potrebbe arrivare nelle prossime ore.