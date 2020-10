Coronavirus, è allerta nel Comune di Ancona: almeno 5 dipendenti in isolamento

Casi positivi, è allarme Covid nel Comune di Ancona. Almeno cinque dipendenti, fra funzionari, dirigenti e membri della segreteria, sono in isolamento domiciliare: alcuni di loro sono a casa con febbre alta e sintomi influenzali. Ci sarebbero un paio di casi positivi già accertati, mentre altri sono in attesa dell’esito del tampone. L’Amministrazione comunale è subito corsa ai ripari, effettuando una sanificazione di un intero piano di Palazzo del Popolo.

Lo conferma anche il direttore generale Maurizio Bevilacqua del comune dorico che, con una nota, fa sapere: ”Il Comune di Ancona sta gestendo da mesi la problematica covid nel rispetto dei vari protocolli emanati, cercando cosi di tutelare i dipendenti ed i cittadini che si recano negli uffici. Le sanificazioni periodiche (l’ultima lunedì) vengono integrate con sanificazioni specifiche qualora si verifichino casi di positività e di quarantena. Come è noto, le procedure Covid sono seguite dall’Asur nelle varie fasi, inclusa quella del tracciamento dei contatti nei casi di positività. In questo momento anche al Comune di Ancona alcuni dipendenti sono in quarantena volontaria con sintomi oppure in quarantena precauzionale, avendo avuto contatti con i sintomatici in attesa dell’esito del tampone. L’astensione volontaria avviene svolgendo se possibile l’attività lavorativa in smart working mentre la quarantena precauzionale è stabilita in accordo con il medico competente del Comune o su indicazione del medico di famiglia. L’amministrazione, come datore di lavoro, perseguendo la finalità della tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini, ha messo a disposizione dei dipendenti che hanno avuto contatti con sintomatici in attesa del tampone la possibilità di effettuare velocemente il tampone, in modo che si possa avere una prevenzione aggiuntiva. Riteniamo che con senso di responsabilità, collaborazione e massima attenzione al rispetto delle regole che possono contenere la diffusione del covid, si possa superare questo momento indubbiamente molto difficile”.