Violazioni ed irregolarità accertate durante la serata, bar del centro città chiuso per sette giorni

ANCONA – Dovrà osservare una chiusura obbligata per i prossimi sette giorni il bar del centro cittadino, in viale della Vittoria, a seguito del controllo effettuato lo scorso 22 marzo dalla Polizia e dalla Guardia di Finanza, nel corso del quale erano emerse diverse violazioni.

In particolare è stato verificato che il bar si era trasformato in una vera e propria discoteca con più di 300 persone che lo affollavano e coloro che non trovavano posto all'interno si erano riversati lungo il viale. Il locale non aveva inoltre alcuna licenza di pubblico spettacolo. I finanzieri hanno inoltre verificato la presenza di tre lavoratori in nero ed alcune irregolarità sulla riproduzione della musica. Da qui la notifica del provvedimento che ha imposto lo stop temporaneo all’attività del locale.