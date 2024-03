Il locale del centro è una discoteca (non autorizzata): Dj in nero, alcol a minori e musica in barba al copyright

ANCONA - Tavoli e sedie spostati per fare spazio a una vera e propria sala da ballo per giovani. Il resto era musica da discoteca amplificata con due diffusori e luci a intermittenza. Il posto era così pieno che i ragazzi avevano invaso di fatto la sede stradale adiacente al locale. Al titolare del locale polizia e guarida di finanza hanno contestato la violazione della mancanza di licenza di pubblico spettacolo. È stato inoltre effettuato un servizio di osservazione che permetteva di accertare come i barman del locale avessero somministrato alcol ad un minorenne. Il giovane aveva dichiarato di aver pagato la bevanda e che gli era stata servita al bancone del bar senza che gli avessero chiesto, come d’obbligo, un documento di identità. Per questa violazione il titolare sarà sanzionato amministrativamente, con una multa di 330 euro.

La guardia di finanza di Ancona ha accertato la presenza di tre lavoratori non in regola, le cui posizioni sono state segnalate all'Ispettorato Territoriale del Lavoro per l’eventuale sospensione d’ufficio dell’attività commerciale. Si trattava di un incaricato della vigilanza e due deejay trovati a riprodurre musica all’interno del locale. Questi ultimi non avevano la licenza per il legittimo utilizzo dei file riprodotti. I finanzieri hanno quindi proceduto all’immediato sequestro della strumentazione elettronica, nella quale erano memorizzati i file relativi ai brani musicali illecitamente riprodotti e diffusi nel locale, nonché alla denuncia dei due per la violazione della legge sulla protezione del diritto d'autore.