Domanda di trasferimento respinta, operaio minaccia di buttarsi da sette metri

ANCONA - Aveva chiesto un trasferimento di sede lavorativa, in provincia di Napoli, ma quando l’azienda non lo ha accontentato ha minacciato di buttarsi da sette metri di altezza. È successo questa mattina, alla Baraccola, in una attività che si occupa di ricambi per auto. Protagonista un dipendente, 45 anni. Poco prima delle 10 l’uomo è salito su una scaffalatura, aiutato da un muletto, all'interno del magazzino, e una volta in alto ha detto che era pronto a saltare di sotto. Un gesto estremo che non ha commesso. Sul posto sono arrivati polizia, carabinieri, 118 e vigili del fuoco, pronti ad aprile il telo ma non c’è stato bisogno. L’operaio, dopo un’ora trascorsa a colloquio con le forze dell’ordine, ha deciso di non mettere in atto nulla ed è sceso dall’impalcatura. Era molto agitato ed è stato portato in ospedale a Torrette per le cure. Sulla sua posizione lavorativa verrà trovata una soluzione. L’uomo, originario della Campania, voleva avvicinarsi a casa, in una sede che l’azienda avrebbe in provincia di Napoli.