Protezioni anti-Covid distrutte dal rogo, il presidente dell'Anconitana: «Un disastro»

C’erano anche dispositivi anti-Covid, come guanti monouso e camici chirurgici, tra i 3.500 pallet stoccati nel magazzino dell’ex Tubimar divorato dalle fiamme. Un danno da 3,5 milioni di euro per la Rays, l’azienda del presidente dell’Anconitana Stefano Marconi, leader nella commercializzazione di prodotti medicali.

Abbigliamento da lavoro, calzature di sicurezza, siringhe, ma anche guanti e camici chirurgici, importati dalla Cina e in attesa di essere distribuiti dalla Rays ad aziende e ospedali, sono stati inceneriti dallo spaventoso incendio divampato nello scalo dorico. La merce era gestita dalla Dsv ed era custodita nel magazzino della Ase, società del Gruppo Morandi.

«Quando l’ho saputo mi si è stretto il cuore - commenta Stefano Marconi -. Per noi è un danno enorme: ci sono dei contratti in essere, i prodotti dovevano essere consegnati urgentemente anche agli ospedali. Un disastro». Mauro Vilone, general manager della Dsv, spiega che «la merce si trovava in uno dei magazzini che è andato completamente distrutto. L’incendio si è propagato rapidamente anche per la presenza dei pannelli fotovoltaici sul tetto, che hanno provocato un effetto miccia. Faremo un’analisi accurata anche con l’assicurazione, ma purtroppo non si è salvato niente».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La Mancinelli corre ai ripari: scuole chiuse