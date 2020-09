«Non c'erano sostanze tossiche», ma la Mancinelli non si fida e corre ai ripari

Chiusura di scuole, Centri diurni semiresidenziali, impianti sportivi all'aperto e parchi, pulizia straordinaria delle strade e raccomandazioni ai cittadini di non consumare vegetali a foglia larga (come l'insalata) coltivati nel territorio comunale di Ancona, di lavare le superfici esterne della propria abitazione e di non fare attività sportiva all'aperto. Sono alcune delle misure adottate dal Comune di Ancona al termine della riunione del Comitato operativo comunale (Coc) che si é tenuta oggi pomeriggio per fare il punto sull'incendio al porto di Ancona.

«Sulla base delle conoscenze acquisite, dei materiali presenti nei capannoni, la valutazione fatta in via del tutto prudenziale, perché ad oggi non abbiamo evidenze analitiche che confermino la presenza di sostanze insalubri o tossiche, é stata di reiterare l'ordinanza di stamattina e disporre, per adesso solo per domani, la chiusura di scuole di ogni ordine e grado, delle sedi universitarie eccezione fatta del polo universitario di Torrette e dei centri semiresidenziali. Chiusi anche parchi e impianti sportivi all'aperto».

Le raccomandazioni della Mancinelli

Tra le raccomandazioni fatte ai cittadini dall'amministrazione comunale, che domani provvederà ad una pulizia straordinaria delle strade su cui si é depositato ed é sedimentato il materiale durante il rogo, pulire con acqua le superfici esterne delle abitazioni, non praticare attività sportiva all'aperto, tenere prevalentemente chiuse le finestre consentendo però il ricambio d'aria nel corso della giornata e non consumare vegetali a foglia larga. «Si tratta di misure prese in via cautelativa perché, se avessimo dovuto ragionare sulla base delle evidenze attuali, non avremmo dovuto prendere alcune misura cautelativa. Infatti non c'eé alcuna evidenza di presenza di sostanze insalubri nell'incendio. Anzi é confermato che non c'erano stoccati materiali pericolosi. Ulteriori rilevazioni si stanno facendo e Arpam continua a svolgere le analisi del caso che però richiedono tempi tecnici più' lunghi, 24/48 ore».