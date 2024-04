Trovato con la cocaina in casa, tenta la fuga chiudendo dentro i carabinieri: arrestato 55enne

FALCONARA MARITTIMA – Un tentativo di fuga rocambolesco, concluso con l’arresto. Sono scattate le manette per un 55enne di Falconara, fermato sabato sera dai Carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima, al termine di una perquisizione domiciliare effettuata con l’ausilio dei cani antidroga della Guardia di Finanza di Ancona. Nel corso dell’ispezione, i militari hanno trovato quattro dosi di cocaina, nascoste all’interno di una scarpa e di una custodia per occhiali presenti nel furgone del 55enne e sotto lo zerbino della sua abitazione.

Una volta scoperto, l’uomo ha provato la fuga dalla propria abitazione, chiudendo la porta secondaria di casa allo scopo di lasciarvi all’interno i carabinieri e scappare. La prontezza di riflessi dei militari ha però vanificato il tentativo “sui generis” di far perdere le proprie tracce, e dopo un controllo approfondito sono state inoltre ritrovate anche sostanze per il taglio, materiale per il confezionamento e la pesatura delle dosi, oltre ad una cospicua somma di denaro in contanti, per circa 4400 euro, nascosta all'interno di diverse giacche che l'uomo aveva nella sua stanza.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, per il 55enne sono stati disposti gli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima che avrà luogo nella mattinata odierna.