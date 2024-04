La villetta comprata diventa il loro incubo, guerra e denunce con il vicino: «Ti sbrego tutto»

SENIGALLIA - Comprano un appartamento in una villetta bifamiliare e poco dopo si innesca una guerra tra vicini di casa. Dispetti reciprochi e continui finiti con denunce e contro denunce che hanno portato i rispettivi capi famiglia a processo per lesioni, minacce e percosse. Tutto per una sorta di invadenza nelle parti ritenute comuni. Imputati un 60enne e un 84enne senigalliesi che contemporaneamente sono anche parti offese nello stesso procedimento, insieme anche alla moglie del primo che avrebbe subito minacce e percosse dall'anziano. Tutto è iniziato a novembre del 2021. La coppia più giovane aveva visto in vendita il primo piano di una palazzina bifamiliare, e aveva avviato le pratiche per l'acquisto. Al piano terra abitava una coppia anziana. Alcune parti dell'immobile erano in comune e lì sono iniziati i problemi. Al loro arrivo moglie e marito, sessantenni, avrebbero fatto togliere le sedie che la coppia anziana teneva di fuori all'ingresso. Serviva per mettere le biciclette. Le sedie sarebbero state buttate sulla strada. Poi ci sono state due piante rampicanti, dei gelsomini, piantati dalla 62enne nel terreno in comune. L'84enne era contrario e gliele ha fatte togliere sostenendo che lì aveva sempre comandato lui. Iniziati i lavori di ristrutturazione la coppia di anziani non ne poteva più dei rumori e avrebbe ostacolato, soprattutto l'uomo, ogni intervento fatto dai muratori per i vicini, arrivando a staccare anche dei tubi esterni messi per far passare la corrente e gli scarichi.

A marzo 2022 l'ennesimo episodio che ha fatto poi partire le denunce anche per i fatti pregressi. La 62enne è tornata a piantare l'arrampicante ma l'anziano l'avrebbe subito sradicata, perché gli oscurava la visuale, buttandogliela addosso e minacciandola così in dialetto senigalliese: «Tu ma chi sei capitata male un bel po'». La donna sarebbe stata anche strattonata e spinta verso la rete poi l'anziano le avrebbe puntato il coltello che aveva usato per aiutarsi a piantare l'arbusto. Tornata a casa la donna ha riferito i fatti al marito che è sceso al piano terra, ha suonato al vicino e lo avrebbe aggredito con calci e pugni urlando: «Ti sbrego tutto». Finito in ospedale l'84enne ha riportato 8 giorni di prognosi. II 60enne però ha dato un'altra versione dei fatti. Dopo aver suonato sarebbe stato l'anziano ad inveirgli contro per colpirlo ma lui si è spostato e l'uomo è finito contro il cancello ferendosi alla testa. I due imputati sono difesi dagli avvocati Domenico Liso e Andrea Coen. Questa mattina sono stati sentiti in tribunale, ad Ancona, davanti alla giudice Tiziana Fancello, i primi testimoni. Prossima udienza il 13 maggio.