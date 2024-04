In fuga con lo scooter appena rubato, si schiantano su un'auto in sosta: denunciati per ricettazione

FABRIANO – La scorribanda in sella a quello scooter è durata pochissimo. Il tempo di lanciare il mezzo appena rubato a tutta velocità per le vie del centro storico cittadino e sbattere contro una macchina parcheggiata: poi la caduta, con relative escoriazioni medicate al pronto soccorso. Sono stati così denunciati per ricettazione due ventenni nordafricani, incensurati e residenti a Fabriano, che qualche notte fa si erano impossessati di uno scooter 250 posteggiato, di proprietà di un sessantenne fabrianese.

Una volta rubato il mezzo, il giovane alla guida ha subito spalancato la manopola del gas nel centro della città, finendo però per urtare la parte posteriore di un auto parcheggiata. Entrambi sono caduti rovinosamente a terra. Uno dei due è restato dolorante sull’asfalto, l’altro è riuscito a fare appena pochi metri prima di essere fermato da una vettura dei carabinieri di pattuglia.

Dalla targa è stato quindi contattato il proprietario che ha dichiarato di conoscerli, dunque confermando il furto. I due 20enni sono stati prima accompagnati al Pronto soccorso dove sono stati medicati e ricevendo pochi giorni di prognosi per le escoriazioni dovute alla caduta, e poi incastrati dalle immagini delle telecamere del circuito di videosorveglianza presenti in centro storico, che avevano ripreso tutto nonostante i due ragazzi avessero negato ogni addebito. Oltre alle denuncia per ricettazione, a chi guidava è stata aggiunta una sanzione amministrativa per guida senza patente, dell’importo di 5100 euro.