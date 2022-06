Pillole di Ancona | Elezioni, la storia di Tomasz e la tragedia di Samuele Micarelli: la giornata in un minuto

ANCONA - Le notizie più lette e condivise di oggi, domenica 12 giugno.

1. Election day, aperti i seggi per comunali e referendum. Si vota in 5 Comuni | LEGGI QUI LA NOTIZIA IN DIRETTA;

2. Tomasz, il clochard pestato all'ex Fiera della Pesca vuole tornare a casa: i City Angels lanciano la raccolta fondi per comprargli il biglietto | LEGGI QUI LA NOTIZIA;

3. Con il calcio nel cuore e la musica nelle vene, così è scomparso Samuele Micarelli a soli 21 anni: il cordoglio dell'Ancona | LEGGI QUI LA NOTIZIA;

4. Lascia il lavoro da dipendente e si fa prete a 50 anni: don Giuseppe Luigi Rella ordinato sacerdote ad Ancona | LEGGI QUI LA NOTIZIA;

5. Concerto all'alba e uno chalet nuovo di zecca: ma il divieto di balneazione preme sugli imprenditori della zona | LEGGI QUI LA NOTIZIA.