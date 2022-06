Con il calcio nel cuore e la musica nelle vene, così è scomparso Samuele Micarelli a soli 21 anni: il cordoglio dell'Ancona

ANCONA - «La Società in tutte le sue componenti si stringe commossa al dolore della famiglia Micarelli per la tragica ed improvvisa scomparsa di Samuele, ex giocatore biancorosso e figlio del mister Fabio, porgendo di cuore le più sentite condoglianze per l’immensa perdita». Il cordoglio biancorosso è arrivato per la morte di Samuele Micarelli, il 21enne tragicamente scomparso nella notte a Camerino in un incidente stradale lungo la strada Provinciale 22 tra Ponti e Torrone. Un'auto con a bordo 4 giovani è finita fuori strada schiantandosi contro un albero. Le cause dello schianto sono ancora in fase di accertamento da parte della polizia stradale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118.

Nell'incidente è morto il giovane Samuele e un altro ragazzo è stato trasferito all'ospedale di Torrette in elimabulanza. Gli altri due si trovano invece all'ospedale di Camerino e non sarebbero in pericolo di vita. Il 21enne camerte, oltre alla passione per il calcio aveva quella per la musica. Formava insieme al fratello gemello Emiliano il duo rap Santi e Mati. Si era diplomato, sempre insieme al fratello, al liceo sportivo di Camerino. Fin da ragazzino ha respirato calcio con il papà collaboratore tecnico del Sampdoria e aveva appena iniziato il suo percorso universitario tra sogni e speranze tragicamente interrotti all'improvviso. Il funerale del ragazzo si terrà domani alle 15,30 nella sua Camerino, alla basilica di San Venanzio Martire.