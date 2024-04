ANCONA- Ballarini Vini porta la Tradizione Marchigiana al Concours International de Lyon e vince anche quest’anno una medaglia d’oro all’evento andato in scena lo scorso 22 e 23 marzo.

Lione, capitale della gastronomia francese, ospita ogni anno il Concorso Internazionale dei vini, delle birre, dei liquori e dei distillati nonché i migliori formaggi e latticini provenienti da tutto il mondo. Questa competizione offre la possibilità anche alle piccole realtà familiari, come quella di Ballarini, di partecipare ad un concorso rinomato giunto alla 15° edizione dove sono stati valutati 10.391 campioni provenienti da 49 paesi ed erano presenti circa 1.200 degustatori internazionali con lo chef Joseph Viola come presidente onorario della categoria liquori e distillati.

Nell’edizione 2024 l’Italia s’è aggiudicata solo 6 medaglie d’oro nella categoria “Liquori e distillati” e una ha il profumo di visciola, questa piccola e aspra ciliegia selvatica di cui Le Marche è ricca e caratterizza il territorio. L’Azienda Agricola Ballarini è un’azienda a conduzione familiare immersa nel Parco Regionale del Conero nel comune di Ancona (Marche – Italia) ormai consolidata e conosciuta a livello locale ed apprezzata a livello estero aggiudicandosi nel 2023 il Trofeo come Migliore Liquore del Mondo proprio al Concours International de Lyon con il loro Liquore di Visciola. Ballarini realizza prodotti che racchiudono profonda conoscenza del territorio e dei suoi frutti, utilizzando strumenti ed antichi metodi di produzione in perfetto equilibrio tra passato e presente con uno sguardo al futuro grazie alla passione e professionalità del figlio agronomo ed enologo.

Questa volta a conquistare la giuria internazionale è stata la Bevanda Aromatizzata a base di Vino e Visciole che è un piccolo tesoro marchigiano di lunga tradizione in cui ogni produttore utilizza uve e metodi di lavorazione diversi che cambiano il grado di dolcezza ed aromaticità, tanto da essere riconosciuta anche dalla Regione Marche come P.A.T. “Prodotto Alimentare Tradizionale”. Il “Vino e Visciole” di Ballarini è stato realizzato esaltando al palato l’asprezza naturale della visciola, agli occhi si presenta di colore rosso rubino e all’olfatto un profumo intenso di visciola matura in contrapposizione al “Liquore di Visciola” dove predomina la dolcezza e un netto sentore di mandorla e visciola. Il “Liquore di Visciola” e “Vino e Visciole” sono entrambe bevande perfette per essere servite per dessert, sorseggiate in purezza o abbinate a cioccolato fondente, pasticceria secca e gelato alla vaniglia d’estate.