Temperature invernali: il sindaco firma l'ordinanza. Ad Ancona si potranno riaccendere i termosifoni

ANCONA - Questa mattina il sindaco Daniele Silvetti ha firmato l'ordinanza che autorizza alla riaccensione degli impianti termici a servizio degli edifici pubblici e privati compresi nel territorio dl Comune di Ancona da oggi fino al 28 aprile compreso, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria e nel rispetto dei valori massimi di tempereatura ambiente stabiliti dal DPR 74/2013.