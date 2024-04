Droga, lavoratori in nero ed eventi non a norma: chiuso uno storico locale del lungomare

MONTEMARCIANO – Nella giornata di oggi la Polizia di Stato, unitamente a personale della Compagnia della Guardia di Finanza di Falconara Marittima, ha eseguito un provvedimento del Questore della provincia di Ancona di sospensione della licenza a carico del titolare del “Bananas”, storico locale del lungomare di Montemarciano, già sanzionato lo scorso 14 aprile per la presenza di lavoratori in nero e per il ritrovamento di sostanze stupefacenti nel corso di una serata “afro”.

Oltre infatti alla presenza di stupefacenti (una dose sequestrata a carico di un avventore e le altre rinvenute fuori dal locale, verosimilmente gettate da altri clienti al momento dell’entrata dell’unità cinofila) il controllo amministrativo ha infatti permesso di verificare come le oltre 200 persone presenti fossero ammassate in una struttura ritenuta non idonea, sospesa su dei tralicci, su una palafitta ed un pavimento in legno. I Vigili del Fuoco, chiamati sul posto, hanno verificato la totale assenza di indicazioni sulle uscite di emergenza e sulle vie di deflusso. Inoltre, nelle autorizzazioni mostrate alle forze dell’ordine, risultava che la Scia trasmessa al Suap (valida da metà aprile a metà ottobre) non permetteva di organizzare un evento temporaneo denominato “Musica con DJ” dalle ore 16 fino alle 4 di notte, tenuto conto che le norme stabiliscono invece che gli spettacoli temporanei possano svolgersi con un massimo di 100 presenze e fino a mezzanotte. Da qui la sanzione al titolare dell’esercizio (multa di 333 euro), a cui si aggiunge la nota dell’autorità provinciale di pubblica sicurezza la quale ha ritenuto, alla luce degli elementi emersi, che i fatti abbiano creato un reale situazione di rischio in relazione all’ordine ed alla sicurezza, ed ha disposto pertanto la sospensione delle autorizzazioni rilasciate al locale per sette giorni. La chiusura del locale è stata eseguita stamattina da uomini della Squadra amministrativa e di sicurezza della Questura e dai Finanzieri della Compagnia di Falconara Marittima.