Election day, aperti i seggi per comunali e referendum. Si vota in 5 Comuni: la diretta

Si sono aperti alle 7 i seggi elettorali per il voto per le elezioni comunali e per i referendum. In provincia di Ancona si vota in 5 Comuni: Jesi, Fabriano, Offagna, Corinaldo e Rosora. Si vota solo in una giornata: domenica 12 giugno dalle 7 alle 23. Le operazioni di scrutinio inizieranno subito dopo la chiusura dei seggi e proseguiranno fino a lunedì mattina. Lo spoglio inizia con le schede dei referendum. A seguire quelle per le elezioni amministrative. Questa la nostra diretta minuto per minuto.

La diretta

Ore 7: Aperti i seggi in tutti i Comuni: inizia l'election day

Candidati e liste

Saranno un migliaio in tutta Italia i Comuni in cui, domenica 12 giugno 2022, si voterà per rinnovare i sindaci e i consigli comunali, con eventuale turno di ballottaggio due settimane più tardi.

E' bene ricordare che il ballotaggio è valido solo per i Comuni superiori a 15mila abitanti a patto che, al primo turno, nessun candidato sindaco sarà stato votato da più del 50 per cento degli elettori. Il 12 maggio si voterà comunque in tutta Italia per i cinque referendum sulla giustizia ammessi dalla Corte costituzionale. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23. Nella provincia di Ancona sono 5 i Comuni al voto: si tratta di Jesi, Fabriano, Corinaldo, Rosora ed Offagna.

I candidati sindaco di Jesi e le liste complete

I candidati sindaco di Fabriano e le liste complete

I candidati sindaco di Offagna e le liste complete

I candidati sincado di Corinaldo e le liste complete

I candidati sindaco di Rosora e le liste complete

Come si vota?

La scheda elettorale per votare nel Comune di Jesi

La scheda elettorale per votare nel Comune di Fabriano

La scheda elettorale per votare nel Comune di Rosora

La scheda elettorale per votare nel Comune di Offagna

La scheda elettorale per votare nel Comune di Corinaldo