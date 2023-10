Halloween farà rivivere i borghi anconetani, si lavora ad un evento che coinvolgerà adulti e bambini

ANCONA- Frazioni protagoniste per Halloween. L’amministrazione Silvetti continua a sfornare eventi e dopo aver fatto centro con la Festa del Mare e la Notte Bianca l’attenzione si sposta verso i borghi. Ancora nulla di definito, ma si lavora a pieno ritmo per creare una proposta in grado di attirare i visitatori e, soprattutto, di lasciare il segno. «Ci stiamo lavorando, ci è arrivata una proposta e la stiamo valutando- spiega Daniele Berardinelli, assessore ai Borghi-. Dopo le iniziative in centro vogliamo fare qualcosa anche nelle frazioni. Siamo in contatto con un’associazione e con un gruppo di animazione per organizzare un evento che coinvolgerà uno, massimo due borghi. Il tutto è ancora in fase di definizione». La location non è ancora stata svelata, ma i vicoli, le piazze e i castelli che caratterizzano le frazioni anconetane, se addobbati nel modo giusto, potrebbero rappresentare una scelta azzeccata per festeggiare Halloween. L’evento su cui sta lavorando l’amministrazione prevede iniziative che coinvolgeranno bambini e adulti.

Prima la Festa del Mare con una due giorni che ha richiamato ad Ancona circa 25mila persone tra il concerto dei Tiromancino al Passetto e svariati appuntamenti in giro per il centro. Poi, a distanza di un mese, una Notte Bianca trainata dalla musica e dallo show de Lo Zoo di 105 con numeri che parlano di circa 35mila presenze. Chissà se anche per Halloween l’amministrazione riuscirà a ottenere un altro successo, nel frattempo sale l’attesa per gli eventi di Natale e Capodanno.