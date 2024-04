Il maltempo frena il lavoro di RUN, slitta la fine dei lavori. L'archistar Eusebi si occuperà della parte interna

ANCONA- I murales con la storia di Ancona sulle facciate della Galleria del Risorgimento dovranno attendere. Il nuovo volto dell’infrastruttura di ingresso e uscita dal centro città doveva essere pronto per il 25 aprile, invece la pioggia di questi ultimi giorni ha frenato il lavoro di Giacomo Bufarini, in arte RUN, lo street artist anconetano conosciuto a livello internazionale, incaricato dal Comune di realizzare l’opera. Dunque, stando al nuovo cronoprogramma, l’artista ultimerà entro la fine di aprile la facciata della galleria, lato Asse, e lo sfondo lato via Giannelli. La seconda facciata sarà completata i primi di luglio, sia per l’imminente fiera di san Ciriaco, e quindi per questioni legate alla viabilità, sia per gli impegni che RUN aveva già preso a Shangai per i prossimi mesi. Intanto i murales con la storia di Ancona stanno prendendo forma dando nuova vita alla galleria. Il progetto si presenta come una grande libreria con scaffalature che ospitano elementi storci, architettonici e di costume identificativi del capoluogo. Si possono già vedere i leoni del Duomo, l’iconica gru della Fincantieri, elementi che ricordano il mare e il porto.

La Galleria del Risorgimento sarà riqualificata non solo esternamente, ma anche al suo interno. L’Amministrazione comunale, infatti, ha acceso un mutuo da 400mila euro per lavori di impiantistica e decoro. L’intervento estetico è stato affidato all’architetto, ingegnere e designer di San Benedetto del Tronto Enzo Eusebi, molto conosciuto a livello mondiale, che rendarà al tunnel più moderno e attraente.