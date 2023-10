Arte, musica, gastronomia e sport. Eliantonio "lancia" la Notte Bianca: «La più completa di sempre»

Dalla Festa del Mare alla Notte Bianca, nel segno dei grandi appuntamenti. Ancona si rifà il trucco per mostrare il suo volto accattivante, fatto di musica ed arte, enogastronomia e sport, intrattenimento ed animazione. Ed i cui lineamenti non saranno visibili solo a sole tramontato, ma già nel pomeriggio dalle 17 con un’offerta che prevede spettacoli in varie location all’interno della città, e che proseguirà ben oltre la mezzanotte. «La più completa di sempre», la definisce l’Assessore alle attività economiche, urbanistica, patrimonio e grandi eventi, Angelo Eliantonio, che nell’illustrare il secondo maxi-evento della città sottolinea come sia la musica il “fil rouge” capace di legare il programma delle tante attività presenti nel cuore di Ancona.

«Diciamo che era nostra intenzione accontentare tutti i palati – spiega – ed è per questo che la proposta musicale sarà estremamente variegata: dal rock alla musica classica passando per blues, jazz, house e disco, opportunamente divise per zona in modo che ogni location abbia una sua dimensione musicale differente dalle altre. Sarà una delle tante peculiarità della Notte Bianca, ma di certo costituisce un po’ il denominatore comune, anche per la funzione di collante sociale che riveste, per la sua capacità di aggregare. Tra gli obiettivi c’è infatti anche quello di conferire ulteriormente centralità ad Ancona, che non deve essere tale non solo dal punto di vista...geografico, quindi coinvolgendo sì gli abitanti del territorio e delle zone limitrofe, ma anche persone dalle altre province, attratte dal ricco programma della Notte Bianca. Ed è per questo motivo che, a livello promozionale, ci siamo spinti oltre pubblicizzando l’appuntamento un po’ in tutta la Regione».

Musica ed arte a 360°, pertanto, in tutte le sue sfaccettature. Con il “plus” dell’offerta enogastronomica che permetterà di gustare le eccellenze del territorio. «Beh, parliamo della completezza dell’offerta – dice Eliantonio – proprio perché è impossibile elencare gli appuntamenti, tanto sono numerosi. E che prevedono ad esempio anche tour della città sotterranea e sessioni di orienteering, cosa che fa capire come sia proprio nella varietà delle proposte il punto di forza dell’evento, tale da soddisfare un po’ tutti. In merito al food&beverage, abbiamo cercato di allestire un numero congruo di punti di street food, ma comunque contingentato: è una scelta volta a spingere i visitatori a gustare i piatti dei locali della città, che è anche un modo per viverla in un’altra delle sue innumerevoli sfaccettature. Ed anche a Piazza Pertini, che dello street food è la location per eccellenza, abbiamo preferito privilegiare gli stand delle attività del luogo. Credo sia anche giusto ringraziare la grande disponibilità delle associazioni, che hanno lavorato in sinergia con noi: Confartigianato per Piazza Pertini e Corso Amendola, la Cna per l’allestimento del Mercato delle Erbe».

Per il Comune di Ancona, è però, già tempo di volgere lo sguardo avanti. Con l’attenzione che pertanto si sposterà presto sulle iniziative legate alle festività natalizie. «Però da lunedì – sorride Eliantonio – ma comunque fa già bella mostra nell’agenda dell’Amministrazione il progetto per la fine del 2023 in città. Ci muoveremo su due fronti, perché riteniamo sia importante conferire a questa festa quella dimensione spirituale che a volte si smarrisce, ed è per questo che per esempio intendiamo dare risalto alle visite ai Presepi, un’attività che unisce le famiglie. E poi, ci sarà Capodanno, che negli altri anni ha rappresentato un...buco nero. Siamo già in contatto con alcune agenzie per stringere accordi al fine di garantire un spettacolo di primissimo piano in occasione del 31 dicembre. Una notte speciale che merita un altro grande evento, speciale anche esso. Che coinvolga un grande numero di spettatori e funga anche da volano per il turismo, avvicinando ad Ancona persone per quel giorno e le spinga a conoscere, fermandosi, le bellezze che la città sa regalare».