Croce Rossa Ancona, il "Tempo della gentilezza": consegnate le medaglie a dipendenti e volontari

ANCONA – Nella giornata del 27 aprile 2024, presso il Comitato di Croce Rossa di Ancona, si è svolta l'assemblea soci, durante la quale il Presidente Gianni Barca ed il Consiglio Direttivo hanno avuto l'onore di consegnare medaglie di benemerenza "Il tempo della gentilezza" nella classe di bronzo a tutti i suoi dipendenti e volontari.

«Questa speciale medaglia – viene spiegato nella motivazione – è stata assegnata in riconoscimento del vostro straordinario servizio prestato durante l'emergenza pandemica, dimostrando dedizione, coraggio e altruismo in un momento così delicato per la nostra comunità. Ognuno di voi ha messo al servizio la propria vita per gli altri e la vostra generosità è stata veramente encomiabile ed ha contribuito in modo significativo a garantire assistenza e sostegno a chi ne aveva più bisogno. Vi ringraziamo di cuore per la vostra preziosa collaborazione e vi auguriamo di continuare a diffondere gentilezza e solidarietà nel vostro prezioso lavoro quotidiano»