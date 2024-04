Manutenzione della rotatoria nei pressi del sottopasso ferroviario, i lavori saranno eseguiti di notte

JESI - Saranno eseguiti di notte i lavori di asfaltatura della rotatoria posta all’incrocio tra Viale XXIV Maggio, Viale Don Minzoni e Via Ricci (sottopasso ferroviario). Lo ha deciso l’Amministrazione comunale per limitare i disagi, tenuto conto dell’alto volume di traffico che quotidianamente transita in tale zona.

Pertanto, operai al lavoro nelle notti tra giovedì 2 e venerdì 3 e tra venerdì 3 e sabato 4 maggio. Il cantiere si attiverà alle ore 21.00 e terminerà alle ore 6 dell’indomani in entrambe le nottate durante le quali la rotatoria resterà completamente chiusa al traffico veicolare. Il servizio tecnico del Comune ha provveduto ad individuare percorsi alternativi per il ridotto volume di traffico previsto in orario notturno, avvalendosi di strade secondarie che consentiranno l’attraversamento dell’area. Nella giornata di venerdì 3 la rotatoria resterà aperta, ancorché con segnaletica appropriata per un prudente attraversamento con cantiere ancora non ultimato. La circolazione riprenderà poi regolarmente dalla mattina di sabato 4 maggio.

Oltre ai lavori di rimozione del vecchio manto stradale, l’intervento prevede anche il rafforzamento del sottofondo laddove necessario prima della stesura del nuovo tappeto d’asfalto. Quella tra Viale XXIV Maggio, Viale Don Minzoni e Via Ricci è la terza rotatoria oggetto di manutenzione straordinaria sulla base di un appalto dei lavori di circa 190 mila euro che contempla, oltre alle precedenti due rotatorie già sistemate in Via Pasquinelli, anche un intervento nella rotatoria di Viale M.L.King che incrocia Viale Aldo Moro.