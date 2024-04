Sofia, da "Amici" al sogno americano: per la ballerina anconetana una borsa di studio alla Joffrey Ballet School

ANCONA – La sua ultima apparizione ad “Amici” è stata una lunga corsa sulle montagne russe delle emozioni. Non ce l’ha fatta Sofia Cagnetti, diciottenne ballerina di Torrette che ha brillato nel talent show di Mediaset, ed ha conquistato tutti con la sua bravura, ma anche con la sua carica di simpatia ed il suo entusiasmo contagioso. Nella sesta puntata, il talento anconetano si è trovato ad affrontare il confronto ad eliminazione con Holden (primo a salvarsi) e Martina Giovannini, con la quale si è sfidata in diverse esibizioni, prima del verdetto finale che ha premiato la 23enne cantautrice romana.

Comprensibile lo sconforto di Sofia per l'eliminazione, con alcune lacrime a solcarle il viso, ma anche capace di sfoderare subito tutta la sua caparbietà e la sua maturità durante il commento a caldo dopo l’eliminazione. «Pensavo fosse molto più facile – ha affermato – perché visto da casa è un programma bello, ma qua è tosta, è difficile. Pensavo di essere anche io molto più pronta ad affrontare determinate situazioni, invece mi sono resa conto che non era così. Sono felicissima del fatto di aver avuto l’opportunità di vivere tutta questa avventura tutta, per bene, e per questo non voglio uscire triste, ma felice perché comunque sono fiera di tutto quello che ho fatto, di tutte le esperienze che ho fatto».

Ma a rendere speciali gli ultimi momenti ad “Amici” della ballerina anconetana, è arrivata la comunicazione di Maria De Filippi, che le ha svelato l’offerta di una borsa di studio completa da parte della Joffrey Ballet School di Chicago, una delle accademie di danza più prestigiose degli Stati Uniti d'America. Per Sofia si spalancano quindi le porte di un sogno a stelle e strisce, con l’ingresso nell’academy di una delle compagnie di danza professionale più note che esegue regolarmente sia il repertorio classico, sia realizzazioni di danza moderna, danza contemporanea e di danza jazz. Un sogno da vivere con tutta la grinta e l’amore per la danza che l’hanno portata lontano e fatta apprezzare dal pubblico.