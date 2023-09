Festa del Mare, che successo! Migliaia di anconetani al Passetto per lo show dei Tiromancino

ANCONA - Bagno di folla ieri sera al Passetto per il concerto dei Tiromancino. Circa 10mila persone hanno letteralmente preso d'assalto il Monumento per il concerto della band romana, evento clou della Festa del Mare. La band di Federico Zampaglione ha intrattenuto i migliaia di anconetani presenti al Passetto, alternando i grandi classici (Due destini, La descrizione di un attimo, Per me è importante) ad alcuni estratti dell'ultimo album. Premiata quindi l'attesa dei tanti anconetani che fin dal primo pomeriggio avevano invaso la pineta del Passetto, il viale della Vittoria e via Trieste. "Ancona sei grande" ha commentato in serata il sindaco Daniele Silvetti con un post sulla sua pagina Facebook. Lo stesso primo cittadino era intervenuto qualche ora prima sul palco del Passetto rivolgendosi così agli anconetani: "Avevo promesso una città protagonista, oggi è così".

La Festa del Mare prosegue anche nella giornata di oggi con la messa alla cattedrale di San Ciriaco, gli spettacoli di strada, la deposizione della corona in mare ed il grande spettacolo pirotecnico al Porto Antico. Questo il programma completo.

Gli appuntamenti di domenica

09:00 10.00 - Messa presso la Cattedrale di San Ciriaco

10:00 11:00 - Partenza dal porto per la deposizione della corona con corteo in mare

10:00 23:00 - Mostra-mercato prodotti legati al mare e alla navigazione - Piazza Cavour

17:00 18:30 - Talk show e cooking show a cura dell'Associazione Cuochi Marche "la stagionalità dei prodotti della pesca locale" - Piazza Roma

18:00 21:00 - Giochi tradizionali in legno "Circolodobus" - Piazza Roma

18:30 20:00 - Spettacolo artista di strada: "Sax-HO! Orchestra" – clown contemporaneo e musicale, giocoleria comica e creativa, free improvisation music – due repliche inizio ore 18:30 e ore 19:30 - Piazza Roma

19:00 20:00 - Spettacolo di burattini "Teatrino Pellidò" a cura di Vincenzo di Maio Piazza Cavour

18:00 23:00 - Dj set con "La Regina" all'unisono in tutti i locali di Piazza del Plebiscito

18:00 23:00 - Degustazioni al mercato centrale: specialità gastronomiche dei produttori del mercato - Mercato delle erbe

18:00 20:00 - Acoustic Experience – i grandi successi degi anni 70e 80 a cura di Massimo Gerini (voce e chitarra acustica) - Mercato delle erbe

19:00 20:00 - Incontro con l'autore Massimo Baldini – presentazione del lavoro "Guado la pianta blu, storie di colori e di Marche!" - un viaggio dedicato al blu di guado, un'antica pianta tintoria recuperata nelle Marche - Piazza Cavour

21:30 22:00 - Trofeo delle Batane: sfida in notturna delle quattro marinerie del Conero al Porto antico - Porto (Molo Rizzo)

22:30 23:00 - Spettacolo pirotecnico al porto antico (Molo Rizzo)