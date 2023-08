Tiromancino, spettacolo pirotecnico, tradizione e identità: tutto pronto per la Festa del Mare

ANCONA- Tutto pronto per la Festa del Mare, il primo banco di prova dell’amministrazione guidata da Silvetti. Due giorni, sabato 2 e domenica 3 settembre, all’insegna della tradizione e delle novità. Una festa da mare a mare, con l’attesissimo concerto dei Tiromancino al Passetto e il meraviglioso spettacolo pirotecnico al Porto Antico. Il tutto contornato da show cooking, fish street food, mercatini, degustazioni e artisti di strada. Un format rinnovato dove non mancheranno spazi dedicati alla tradizione marinara del capoluogo e iniziative per promuovere il pescato locale di stagione. Messi a punto gli ultimi dettagli, il programma definitivo è stato presentato questa mattina in conferenza stampa. «È stato un lavoro ampio e faticoso, al quale abbiamo iniziato a lavorare appena insediati- riferisce Angelo Eliantonio, assessore ai Grandi Eventi, nonché direttore artistico della manifestazione-. Diamo ancora più importanza a questa iniziativa, molto sentita per storia, tradizione e identità. Diamo risposte a chi vuole capoluogo di regione forte, attrattivo e con contenuti». «La Festa del Mare rappresenta la nostra identità e le nostre radici- afferma il vicesindaco Giovanni Zinni-. Il rapporto profondo, sacro e immenso dell’anconetano con il suo mare è un elemento di identità e di spiritualità». Come sempre, ad occuparsi degli appuntamenti legati alla tradizione religiosa sarà Stella Maris. «Nella Festa del Mare trapelano i valori umani- afferma Don Dino Cecconi-. Sarà una festa da mare a mare, Ancona abbracciata dal mare. Un abbraccio di accoglienza, di gioia, di festa. Questa è la 41esima edizione».

La Festa del Mare è un evento in cui l’amministrazione comunale ha puntato molto per richiamare non sono anconetani, ma anche visitatori provenienti da tutta la regione. «Abbiamo fatto un programma massivo di affissioni in tutta la regione. Il nostro obiettivo è coinvolgere anconetani e non- dichiara Eliantonio-. Il budget complessivo per questo evento è di 100mila euro, gran parte del quale sarà coperto con le risorse di un bando regionale al quale abbiamo partecipato». «L’assessore Eliantonio ha trasformato questo evento in una festa per la comunità della durata di due giorni- commenta l’assessore al Turismo, Daniele Berardinelli-. Questo è il primo passo, il biglietto da visita della nuova amministrazione. Abbiamo intenzione già nel 2023 e nel 2024 di creare grandi eventi in grado di richiamare ad Ancona turisti italiani ed europei. Inoltre, puntiamo molto sulla riattivazione della stazione marittima per raggiungere il centro in treno senza preoccuparsi del parcheggio e dell’inquinamento e per mettere in contatto Ancona con le città limitrofe». La Festa del Mare si svolgerà in concomitanza con i Campionati Europei Volley Maschili al PalaPrometeo. Saranno pertanto presenti due stand, uno di Ancona Tourism e della Fipav, al Passetto e in Piazza Roma.

CONCERTO DEI TIROMANCINO AL PASSETTO

Il concerto, ad ingresso libero, avrà inizio alle ore 21:00 di sabato 2 settembre. La band sarà al completo e sarà presente anche un ospite d’eccezione: la cantante Enula. Il palco sarà posizionato tra il Monumento ai Caduti e la fermata dell’autobus per sfruttare al meglio l’area della pineta, del viale e del monumento. Sono previste, al momento, almeno 5mila persone ma se ne attendono di più. Lo spazio designato per il concerto può ospitare fino a 15mila fan. Non sarà possibile salire sul monumento.

PERSONE CON DISABILITÀ- Il Comune ha stabilito con ordinanza che i posti riservati alle persone con disabilità e alle donne in gravidanza saranno in: via Voletrra (tratto compreso fino all’intersezione con Via Baracca); Vvia Baracca tratto compreso tra Via Volterra e Viale Vittoria. I 35 posti saranno disponibili fino ad esaurimento. Per assistere al concerto sarà inoltre allestita una zona dedicata alle persone con disabilità tra via Bainsizza e il viale della Vittoria. Le persone interessate ad accedere in carrozzina dovranno comunicare per prenotare il posto alla mail: urp@comune.ancona.it. Per info: 0712224343.

SPETTACOLO PIROTECNICO AL PORTO ANTICO

Si preannuncia uno spettacolo pirotecnico da lasciare a bocca aperta quello in programma domenica 3 settembre alle 22:30 al Porto Antico. Ad occuparsi dei fuochi d’artificio sarà la ditta Fonti Pirotecnica – campione internazionale 2023 di fuochi di artificio. È possibile ammirare lo spettacolo di colori e luci in cielo da diversi punti panoramici della città: al duomo, in piazza Stracca, terrazza panoramica del Pincio, Parco del Pincio, via Rupi di via XXIX Settembre, Largo Casanova, Mole Vanvitelliana, piazzale Camerino, Parco Belevedere a Posatora.

NAVETTE GRATUITE E PARCHEGGI

Per la giornata di sabato 2 settembre sono previste due linee, pensate per chi viene da nord e chi viene da sud: la rossa, con partenza dal parcheggio dello stadio del Conero e arrivo in piazza Cavour (viceversa per il ritorno), e la blu, con partenza da piazza Ugo Bassi e arrivo in piazza Cavour (viceversa per il ritorno). Domenica 3 settembre sarà attiva solo la linea blu. I parcheggi coperti del Comune saranno aperti con orario prolungato.

VIABILITÀ

Per il concerto dei Tiromancino al Passetto, vige il divieto di transito dalle ore 7:00 del 1° settembre alle ore 12:00 del 4 settembre nel tratto compreso tra via Bainsizza ed area di sosta antistante l’ex ristorante Passetto. Dalle ore 16:00 del 2 settembre divieto anche in Piazza IV Novembre e in una parte del Viale della Vittoria. Disposto anche il divieto di sosta nell’area interessata. Circolazione interdetta e divieto di sosta anche in via Simeoni, nel tratto compreso tra via Palestro e Corso Stamira (il 2 e 3 settembre dalle 19:00 all’1:00). Il 3 settembre dalle 21:30 fino al termine della manifestazione, circolazione interdetta in piazza Kennedy – via Appannaggio e in via Gramsci da piazza del Plebiscito.

IL PROGRAMMA

SABATO 2 SETTEMBRE

18:00 19:00 Inaugurazione - Talk show e cooking show a cura dell'Associazione Cuochi Marche: "la stagionalità dei prodotti della pesca locale" – Passetto

17:00 23:00 Sbaracco - Corso Amendola

10:00 24:00 Mostra-mercato prodotti legati al mare e alla navigazione - Piazza Cavour

17:00 23:00 Street food di pesce e degustazioni: Pesce fritto, cozze e vongole, stoccafisso all'anconetana a cura dell'Acccademia dello Stoccafisso - Canalone Piazza Cavour

18:00 20:00 Spettacolo artista di strada: "Tony fratello clown" (Stantiago Foresi) - due repliche inizio ore 18:00 e ore 19:00 - Piazza Roma

19:00 21:00 Spettacolo artista di strada: "Parranda" (Manshula) – artista circense della Patagonia Argentina, clown, Hula Hoop e tecniche acrobatiche. due repliche inizio ore 19:00 e ore 20:00 - Piazza Cavour

18:00 23:00 Degustazioni al mercato centrale: specialità gastronomiche dei produttori del mercato - Mercato delle erbe

18:00 20:00 Korakhané ... Storie di Fabrizio de André a cura di "Solo in due" Barbara Andreini (voce) Gabriele Antonelli (Fisarmonica) - Mercato delle erbe

19:00 20:00 Incontro con l'autore Roberto Senigalliesi – presentazione del libro "La baia incantata" – una storia lunga cento anni di poggesi, uomini e donne, che hanno fatto crescere la baia di Portonovo - Piazza Cavour

21:30 22:30 Concerto dei TIROMANCINO al Passetto

DOMENICA 3 SETTEMBRE

09:00 10.00 Messa presso la Cattedrale di San Ciriaco

10:00 11:00 Partenza dal porto per la deposizione della corona con corteo in mare

10:00 23:00 Mostra-mercato prodotti legati al mare e alla navigazione - Piazza Cavour

17:00 18:30 Talk show e cooking show a cura dell'Associazione Cuochi Marche "la stagionalità dei prodotti della pesca locale" - Piazza Roma

18:00 21:00 Giochi tradizionali in legno "Circolodobus" - Piazza Roma

18:30 20:00 Spettacolo artista di strada: "Sax-HO! Orchestra" – clown contemporaneo e musicale, giocoleria comica e creativa, free improvisation music – due repliche inizio ore 18:30 e ore 19:30 - Piazza Roma

19:00 20:00 Spettacolo di burattini "Teatrino Pellidò" a cura di Vincenzo di Maio Piazza Cavour

18:00 23:00 Dj set con "La Regina" all'unisono in tutti i locali di Piazza del Plebiscito

18:00 23:00 Degustazioni al mercato centrale: specialità gastronomiche dei produttori del mercato - Mercato delle erbe

18:00 20:00 Acoustic Experience – i grandi successi degi anni 70e 80 a cura di Massimo Gerini (voce e chitarra acustica) - Mercato delle erbe

19:00 20:00 Incontro con l'autore Massimo Baldini – presentazione del lavoro "Guado la pianta blu, storie di colori e di Marche!" - un viaggio dedicato al blu di guado, un'antica pianta tintoria recuperata nelle Marche - Piazza Cavour

21:30 22:00 Trofeo delle Batane: sfida in notturna delle quattro marinerie del Conero al Porto antico - Porto (Molo Rizzo)

22:30 23:00 - Spettacolo pirotecnico al porto antico (Molo Rizzo)

Tutti gli aggiornamenti del programma sono disponibili in tempo reale sulla pagina dedicata alla festa sul sito del Comune di Ancona: www.comuneancona.it

MUSEI

La Pinacoteca Comunale sarà aperta sabato 2 settembre dalle 10,00 alle 19,00, domenica 3 settembre dalle 10,00 alle 22,00.

Il Museo Archeologico Nazionale delle Marche sarà aperto sabato 2 settembre 8.30-19.30 (ingresso con biglietto ordinario). Domenica 3 settembre apertura straordinaria seriale: 8.30-23.30, con accesso gratuito per la Domenica al Museo (prima domenica del mese).